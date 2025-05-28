«Спали» ФСБшника». Усик звернувся до українських школярів

Усик порадив дітям бути розумними, сильними і не давати нікому себе використати

Усик закликав школярів бути пильними та залишатися вірними собі та своїй Батьківщині

СБУ та Нацполіція провели онлайн-урок, в якому взяв участь боксер Олександр Усик: підліткам дали практичні поради, як не потрапити «на гачок» російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України та Національна поліція спільно з Міністерством освіти і науки провели загальноукраїнський онлайн-урок для школярів у межах інформаційної кампанії «Спали» ФСБшника».

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Під час лекції правоохоронці розповіли підліткам, як не потрапити «на гачок» російських спецслужб, котрі масово намагаються втягнути їх у злочинну діяльність. Зокрема, учні отримали практичні поради щодо розпізнавання загроз та як саме діяти, якщо рф намагається завербувати їх для вчинення підпалів, диверсій і терактів.

Школярів закликали відразу повідомляти правоохоронців про спроби вербування, зокрема й через чат-бот СБУ «Спали» ФСБшника» – t.me/Spaly_FSB_bot. З його допомогою можна передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину, та інші деталі, які допоможуть запобігти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ на території України. Служба безпеки ретельно перевіряє та опрацьовує дані, отримані через чат-бот.

На початку онлайн-уроку до молоді звернувся чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який закликав школярів бути пильними та залишатися вірними собі та своїй Батьківщині.

«Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі. Не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини. Бути крутим – це означає мати голову на плечах», – сказав український чемпіон.

Він порадив молоді повідомляти батькам, учителям, звертатися до СБУ та в поліцію, якщо незнайомці в соцмережах пропонують за гроші здійснити підпал чи перенести невідомий пакет.

«Бо саме так можна захистити себе та своїх близьких. Будьте розумними, сильними і не давайте нікому себе використати. Ми – українці, і ми завжди перемагаємо», – закликав спортсмен.

Нагадаємо, Усик звернувся до Трампа та порадив йому «відкрити очі».