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У Росії учениці кінної школи знущалися з кобили і знімали це на відео

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Росії учениці кінної школи знущалися з кобили і знімали це на відео
У тварини виявили садна на голові та потертості на грудній клітці

Дівчата бити тварину руками, ногами та батогом

У кінній школі Нижнього Новгорода (РФ) три учениці знущалися з кобили і знімали все, що відбувається на камеру. Про це повідомляє «Главком».

Російські ЗМІ зазначають, що дівчата прийшли в стійло кобили в стайні, намагалися вчити її трюкам і сідали на тварину, чого не можна робити у приміщенні. Так як тварина не слухався, учениці почали бити її руками, ногами та батогом.

Вони самі розмістили ролик в інтернеті, після чого їх відсторонили від занять, керівництво школи звернулося до правоохоронних органів РФ, а до закладу з перевіркою приїхав міністр спорту Нижегородської області. У тварини виявили садна на голові та потертості на грудній клітці.

У регіональних поліції та прокуратурі розпочали перевірку за фактом події.

Нагадаємо, у Росії з тріском провалився пропагандистський фільм «Родніна», який розповідає про триразову олімпійську чемпіонку (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозну депутатку Держдуми РФ Ірину Родніну.

Прем'єра фільму «Родніна» відбулася 6 березня.

1 травня портал ForPost випустив матеріал під гучним заголовком: «Півтора людини на сеанс: чому з тріском провалився фільм «Родніна».

У матеріалі наголошується, що кінострічці «Родніна» з бюджетом у 425 млн рублів, які були виділені з держбюджету РФ, за неповні два місяці вдалося заробити лише 205 млн рублів.

Ексфігуристка Анастасія Гребенкіна, яка виступала в танцях на льоду, припустила, з чим пов'язані низькі касові збори, а також зізналася, що фільму «Родніна» вона не дивилася.

«Я думаю, що, можливо, втомилися люди від фігурного катання. Це чудово, але це минулі здобутки вже, на жаль. Можливо, люди втомилися від того, що ми весь час згадуємо і хочуть дивитись у майбутнє», – сказала 46-річна Гребенкіна.

Теги: діти кінний спорт тварини росія

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