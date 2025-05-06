Клірики УПЦ МП отримали підозру за підтримку збройної агресії Росії – СБУ

Очільник храму на Черкащині регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей України

На Київщині викрито керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) , який у розмовах з прихожанами героїзував росіян

Служба безпеки викрила ще трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Так, на Київщині викрито керівника однієї з релігійних громад УПЦ (МП) Фастівського району, який у розмовах з прихожанами героїзував росіян та висловлював сподівання на захоплення регіону.

Крім цього, священник поширював фейки про Сили оборони та заперечував авіаудари агресора по цивільній інфраструктурі України, повідомляють в СБУ.

За даними слідства, фігурант тривалий час проживав на Луганщині, але після початку повномасштабної війни переїхав до Київської області та очолив одну з місцевих парафій.

«У Черкаській області затримано ще двох прокремлівських агітаторів. Ними виявилися настоятель церкви та монах чоловічого монастиря УПЦ (МП), які вихваляли Путіна та окупаційні угруповання РФ. Також обидва клірики сподівалися на захоплення центрального регіону України», – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що очільник храму регулярно надсилав у месенджери парафіян повідомлення на підтримку окупації східних областей нашої держави.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності кліриків на користь РФ.

Під час обшуків у фігурантів виявлено прокремлівську літературу та мобільні телефони із доказами поширення російської пропаганди.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки повідомила про підозри двом клірикам Московської церкви, які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, настоятелі публічно вихваляли російського диктатора Володимира Путіна, закликали до захоплення України та поширювали антисемітські висловлювання. Під час спілкування з парафіянами прихильники Росії поширювали ворожу пропаганду.

До слова, патріарх Російської православної церкви Кирило під час великодньої служби в ніч проти 20 квітня у храмі Христа Спасителя в Москві назвав Великдень «днем перемоги». Про це інформує «Главком» із посиланням на російські медіа.

«Великдень – це день перемоги. Ми знаємо, є день перемоги, пов’язаний із перемогою у війні, а Великдень – це день перемоги, пов’язаний із перемогою над найстрашнішим ворогом, над дияволом, над силами зла, які безроздільно панували у світі», – сказав очільник РПЦ.