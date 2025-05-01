СБУ попередила вбивство Стерненка та затримала нападницю

Тривають оперативно-слідчі заходи

Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Так, сьогодні, 1 травня, на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї.

«Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує», – йдеться у заяві правоохоронних органів.

Наразі тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації СБУ обіцяє інформувати окремо.

фото: СБУ

Нагадаємо, на волонтера Сергія Стерненка скоєно напад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву волонтера у телеграмі. «На мене скоєно напад. Поранений», – написав Стерненко. Згодом він уточнив, що загрози його життю немає.

За декілька хвилин Стерненко повідомив, що нападницю затримано.

До слова, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту. Про це він повідомив у соцмережах.