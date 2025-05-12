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Коригував обстріли Одещини під час роботи на «швидкій». Російський агент отримав вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Коригував обстріли Одещини під час роботи на «швидкій». Російський агент отримав вирок
Зрадник шпигував за Силами оборони та намагався виявити бойові позиції ППО
фото: ssu.gov.ua/СБУ

40-річний колаборант був фельдшером місцевої станції екстреної меддопомоги

Зрадник, який коригував російські удари по Одеській області під час роботи на «швидкій», отримав 15 років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Засудженим є 40-річний колишній фельдшер місцевої станції екстреної меддопомоги, якого окупанти дистанційно завербували у квітні 2024 року. Тоді він працював у «швидкій».

«Після вербування агент збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Серед основних цілей ворога були пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України», – йдеться в повідомленні.

Для маскування злочину зрадник шпигував за ймовірними локаціями Сил оборони та намагався виявити бойові позиції української ППО під час робочих виїздів на виклик за номером 103. Однак правоохоронці викрили агента і затримали влітку 2024 року. При обшуку у зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки, колегія суддів визнала зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.

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Теги: СБУ Одещина медик

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