Спортсменку-біженку дискваліфіковано з Олімпіади за гасло «Волю афганським жінкам»

Маніжа Талаш закликала до емансипації афганських жінок

Афганська бі-гьорл (танцівниця брейкінгу) зі збірної біженців Маніжа Талаш дискваліфікована зі змагань із брейкінгу на Олімпіаді-2024 через те, що вдягнула накидку з написом «Волю афганським жінкам». Про це повідомило CNN.

21-річна дівчина, яка втекла з Афганістану після того, як радикальне угруповання «Талібан» захопило владу, нині живе в Іспанії та представляє команду біженців на Олімпійських іграх.

Під час свого дебюту Талаш показала під кофтою накидку зі словами, які закликають до емансипації афганських жінок.

«Я покинула Афганістан не тому, що боюся талібів або тому, що не можу жити в Афганістані. Я хочу зробити все, що можу, для дівчат в Афганістані, для свого життя, свого майбутнього, для всіх», – наголосила Маніжа Талаш перед початком Ігор.

Згодом Всесвітня федерація танцювального спорту заявила, що дівчину дискваліфікували за демонстрацію «політичного гасла» на своєму одязі під час бою перед кваліфікацією.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, низка країн Європейського Союзу розглядають можливість поновити роботу своїх посольств у Афганістані, де при владі перебуває радикальний рух «Талібан». Це означатиме дипломатичне визнання влади ісламістської організації.