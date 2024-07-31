На Олімпіаді один проти одного зіграли найвищий і найнижчий баскетболісти змагань

Зріст француза Віктора Вембаньями становить 222 см, а японця Юкі Тогасі – 167 см

Під час гри між чоловічими збірними з баскетболу Франції та Японії, яка відбулася в рамках Олімпіади в Парижі, на майданчику зустрілися найвищий Віктор Вембаньяма і найнижчий Юкі Тогасі баскетболісти змагань.

Згідно з офіційними даними ФІБА, зріст французького бігмена Віктора Вембаньями становить 222 см, а його суперника по майданчику японського розігруючого Юкі Тогасі – 167 см. Різниця в їх зрості становить 55 см.

Варто зазначити, що перемогу в цій грі здобули французькі баскетболісти в овертаймі з рахунком 94:90 (32:25, 17:19, 20:20, 15:20, 10:6). Цей матч із баскетболу серед чоловіків став першим на цих Олімпійських іграх, який дійшов до овертайму.

Найрезультативнішим гравцем французької збірної став саме лідер «Сан-Антоніо Сперс» Віктор Вембаньяма. Йому вдалося набрати 18 очок, зробити 11 підбирань, віддати шість передач, а також здійснити два перехоплення та два блок-шоти. На майданчику Вембаньяма провів рівно 31 хвилину.

Нагадаємо, що українець Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від олімпійської нагороди.

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