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Деякі країни ЄС можуть визнати «Талібан» – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деякі країни ЄС можуть визнати «Талібан» – Bloomberg
«Талібан» захопив президентський палац у Кабулі, встановивши контроль на всій території Афганістану
фото з відкритих джерел

Брюссель поступово змінює думку і визнає необхідність присутності ЄС в Афганістані

Низка країн Європейського Союзу розглядають можливість поновити роботу своїх посольств у Афганістані, де при владі перебуває радикальний рух «Талібан». Це означатиме дипломатичне визнання влади ісламістської організації. Про це пише Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Зокрема, однією з таких країн є Італія. За словами журналістів, Рим провів спеціальну місію зі своїми розвідувальними службами в столиці Афганістану Кабулі протягом останніх кількох тижнів. Окрім цього, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що їхній посол нещодавно відвідав Кабул.

«Ми працюємо над цим. Наш посол здійснив місію. Є проблеми з правами людини. Вирішення дуже складне, воно потребує часу», – розповів Таяні в інтерв’ю під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Водночас французькі, німецькі та британські офіційні особи заявили, що вони не планують негайно відновлювати свої місії в Кабулі.

Наразі в Афганістані немає посольств жодної з країн ЄС, але є посольство однієї з країн «Великої сімки» – Японії. Також в країні діють спеціальна делегація Євросоюзу та відділ з питань інтересів США при катарському представництві.

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. заявляв, що Мадрид ще місяць тому був готовий відновити роботу іспанського посольства у Афганістані. Однак, цей процес загальмував через загибель трьох громадян Іспанії внаслідок терористичної атаки ІДІЛ.

Один з європейських високопосадовців зазначив, що в Брюсселі поступово змінюють думку і визнають необхідність своєї присутності в Афганістані, аби захищати права жінок, встановлювати стратегічну присутність та реалізовувати проєкти розвитку.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані заявив, що включений до переліку терористичних організацій у РФ афганський «Талібан», є союзником країни у боротьбі з тероризмом.

Раніше Китай встановив дипломатичні відносини з рухом «Талібан», який захопив владу в Афганістані і вважається на Заході терористичним.

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Теги: Талібан посольство Європейський союз Афганістан дипломатія

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