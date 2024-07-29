Олімпіада. Таджицький дзюдоїст вигукнув «Аллах Акбар» і не потиснув руку супернику з Ізраїля

В 1/16 фіналу ізраїльтянину Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит

Скандалом завершився олімпійський турнір з дзюдо у ваговій категорії до 65 кг.

У 1/8 фіналу таджицький дзюдоїст Нуралі Емомалі переміг ізраїльтянина Баруха Шмайлова. Після сутички він відмовився тиснути руку опоненту та вигукнув «Аллах Акбар».

Варто зазначити, що в 1/16 фіналу Шмайлову також відмовився тиснути руку марокканець Абдеррахман Бушит.

У 1/4 фіналу Емомалі зустрічався з японцем Хіфуми Абе. Сутичка завершилася достроково через травму таджика, він залишив татамі у сльозах.

Нагадаємо, що диктори під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі представили збірну Південної Кореї як команду КНДР.

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