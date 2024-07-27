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Україна достроково вийшла до фіналу Олімпіади у спортивній гімнастиці

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Україна достроково вийшла до фіналу Олімпіади у спортивній гімнастиці
Українці є чинними чемпіонами Європи зі спортивної гімнастики у командній першості
Фото: Суспільне Спорт

Наші гімнасти відносно вдало провели кваліфікацію 

Завершилися дві з трьох ротацій чоловічої кваліфікації у спортивній гімнастиці. У другій з них брала участь і команда України, яка була представлена Іллею Ковтуном, Олегом Верняєвим, Назаром Чепурним, Ігорем Радівіловим та Радомиром Стельмахом. 

Ілля Ковтун та Олег Верняєв змагалися в усіх шести видах, Радомир Стельмах та Назар Чепурний – у чотирьох, а Ігор Радівілов – у двох. До сумарної оцінки в командній першості йшли по 3 з 4 найкращих результатів у 6 видах.

За підсумками виступів восьми команд Україна гарантувала собі вихід до командного фіналу – перед останньою ротацією наші гімнасти посідають четверту позицію з результатом у 253,893 бала та не можуть опуститися нижче восьмого місця, яке є останнім прохідним. Таким чином, Україна кваліфікується до фіналу командного багатоборства четверту Олімпіаду поспіль.  

Окрім цього, за результатами кваліфікації відбувається відбір до особистого багатоборства та фіналів на окремих снарядах. Остаточна кількість фіналів буде визначена після третьої ротації, яка розпочнеться о 21:00. 

Нагадаємо, що в Парижі завершилася дуже насичена ранкова програма змагань першого дня, окрасою якої стала першість з академічного веслування. На Олімпіаді наша країна виступатиме у двох дисциплінах - жіночій четвірці парній та чоловічій двійці парній легкої ваги. 

Раніше повідомлялося, у яких дисциплінах братимуть участь сьогодні українські спортсмени у перший змагальний день Олімпійських Ігор-2024. 

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Теги: спортивна гімнастика Олімпіада Радомир Стельмах Назар Чепурний Ілля Ковтун Україна Ігор Радівілов Олег Верняєв

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