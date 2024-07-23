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Стало відомо, хто з українських спортсменів-медалістів виступатиме на Олімпіаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, хто з українських спортсменів-медалістів виступатиме на Олімпіаді
Ярослава Магучіх, яка здобула «бронзу» у 2021 році за стрибки у висоту, представлятиме Україну на Олімпіаді
фото з відкритих джерел

Медалі Олімпійських ігор в історії України здобували 188 спортсменів

Олімпійська збірна України буде представлена в Парижі-2024 у складі 140 спортсменів. «Синьо-жовті» виступатимуть у 23 видах спорту, зокрема дебютують у футболі та скелелазінні, а також у першому в історії розіграші олімпійських нагород з брейкінгу.

Медалі Ігор в історії України здобували 188 спортсменів, 21 із них виступить у Парижі та спробує знову зійти на п'єдестал у 12 видах спорту.

У складі збірної лише один спортсмен змагатиметься на Олімпіаді-2024 в статусі чинного чемпіона – Жан Беленюк виграв «золото» у вазі 87 кг греко-римської боротьби. Однак на Іграх у Парижі будуть представлені й інші призери попередніх Олімпіад.

Українські олімпійські медалісти, які виступлять на Іграх-2024

  • Бокс – Олександр Хижняк («срібло», 2021, до 75 кг);
  • Боротьба – Жан Беленюк («золото», 2021, греко-римська боротьба, 87 кг; «срібло», 2016, греко-римська боротьба, 85 кг), Парвіз Насібов («срібло», 2021, греко-римська боротьба, 67 кг), Ірина Коляденко («бронза», 2021, вільна боротьба, 62 кг);
  • Академічне веслування – Анастасія Коженкова («золото», 2012, парна четвірка);
  • Веслування на байдарках і каное – Людмила Лузан та Анастасія Рибачок («срібло», 2021, каное-двійка, 500 м), Людмила Лузан («бронза», 2021, каное-одиночка, 200 м);
  • Спортивна гімнастика – Олег Верняєв («золото», 2016, паралельні бруси; «срібло», 2016, особисте багатоборство), Ігор Радівілов («бронза», 2012, опорний стрибок);
  • Дзюдо – Дар'я Білодід («бронза», 2021, 48 кг);
  • Легка атлетика – Ярослава Магучіх («бронза», 2021, стрибки у висоту), Анна Рижикова («бронза», 2012, 4х400 м);
  • Плавання – Михайло Романчук («срібло», 2021, 1500 м вільним стилем; «бронза», 2021, 800 м вільним стилем);
  • Артистичне плавання – Марина та Владислава Алексіїви («бронза», груповий турнір);
  • Стрільба – Олена Костевич («золото», 2004, пневматичний пістолет, 10 м), Сергій Куліш («срібло», 2016, гвинтівка, 10 м), Олена Костевич («бронза», 2012, пневматичний пістолет, 10 м; 2012, пістолет, 25 метрів; 2020, змішаний турнір з пневматичного пістолета, 10 м);
  • Теніс – Еліна Світоліна («бронза», 2021, одиночний розряд);
  • Фехтування – Ольга Харлан («золото», 2008, командна шабля; «срібло», 2016, командна шабля, «бронза» 2012, індивідуальна шабля; 2016, індивідуальна шабля), Аліна Комащук та Олена Кравацька («срібло», 2016, командна шабля).

Нагадаємо, страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів.

Як повідомлялося, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

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Теги: українці олімпійські ігри Олімпіада спорт

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