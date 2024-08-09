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Олімпіада. Шведський плавець відмовився брати участь у запливі в Сені через якість води

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Олімпіада. Шведський плавець відмовився брати участь у запливі в Сені через якість води
Віктор Юханссон достроково завершив участь в Олімпіаді

Віктор Юханссон вирішив не ризикувати здоров'ям заради боротьби за нагороди Олімпіади

Шведський плавець Віктор Юханссон заявив, що він не братиме участь у десятикілометрового запливу на відкритій воді на Олімпіаді в Парижі. Причиною такого рішення спортсмен назвав якість води в Сені.

За його словами, рекомендацію щодо відмови від участі в змаганнях йому надав медичний штаб Олімпійського комітету Швеції.

«Після того, як ми зважили їхні рекомендації і всі ризики, ми вважали, що найкращим рішенням буде відмовитися від запливу» , – зазначив Юханссон.

Чоловічий заплив у змаганнях на відкритій воді заплановано на п'ятницю, 9 серпня. 

Варто зазначити, що деякі екологи стверджували, що якість води в Сені не відповідає нормам, що рекомендуються для купання.

При цьому також є дослідження, які показали покращення якості води у річці до допустимих значень.

Як повідомлялося, що Україна увійшла до топ-15 медального заліку Олімпіади.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада Франція Париж річка

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