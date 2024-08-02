Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади

Хижняк продовжує боротьбу за олімпійську золоту нагороду

Український боксер Олександр Хижняк сьогодні, 2 серпня, провів свій другий бій на Олімпійських Іграх у Парижі. У матчі 1/4 фіналу він впевнено переміг бразильця Вандерлея Перейру.

Вихід в 1/2 фіналу змагань гарантував Хижняку бронзову нагороду Олімпійських ігор. Тепер Олександр буде продовжувати боротьбу, щоб здобути таке омріяне олімпійське «золото».

Варто зазначити, що нагорода Олександра наразі не буде відображатися в медальній таблиці Олімпіади, адже наразі невідомо, якою саме вона буде.

Також сьогодні має визначитися наступний суперник українця.

Нагадаємо, що першу нагороду у Парижі для України здобула Ольга Харлан.

Медаль у Парижі стане для Хижняка другою після «срібла» у Токіо. Таким чином Хижняк стає мультимедалістом Олімпіад.

Як повідомлялося, в 1/8 фіналу Хижняк переміг боксера з Бахмута, який наразі представляє Угорщину.

Олімпіада-2024. Медальний залік