Із Олімпійських ігор у Парижі видворено чотирьох російських пропагандистів

Пропагнадисти російської державної агенції отримали документ від Оргкомітету Ігор-2024 з посиланням на статтю з Кодексу внутрішньої безпеки Франції

Оргкомітет Олімпійських ігор-2024 у Парижі позбавив чотирьох пропагандистів російської державної агенції tass.ru виданих раніше акредитацій для роботи на змаганнях. Про це повідомила сама агенція.

«Акредитації відкликані у трьох журналістів і одного фотокореспондента», – йдеться в повідомленні.

Троє пропагандистів встигли відвідати церемонію відкриття Олімпіади та деякі змагання. Вони стверджують, що в отриманому документі від Оргкомітету Ігор-2024 немає жодних подробиць, лише міститься посилання на статтю з Кодексу внутрішньої безпеки Франції.

Нагадаємо, що раніше Франція відмовила в акредитації на Олімпіаду деяким російським пропагандистам через підозри, що вони можуть займатися шпигунством.

До слова, депутатка Держдуми РФ та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова істерично відреагувала на церемонію відкриття Олімпіади у Парижі.

Як повідомлялося, Олімпійський комітет задовольнив 25 ліцензій для участі «нейтральних» спортсменів із 42. А 17 російських та білоруських спортсменів не зможуть узяти участі в літній Олімпіаді. Водночас МОК не допустив жодного російського та білоруського атлета з тхеквондо.