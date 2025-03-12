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Колишній гравець збірної Росії з футболу потрапив у базу «Миротворця»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Колишній гравець збірної Росії з футболу потрапив у базу «Миротворця»
Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива»

Сенніков незаконно відвідував анексований Крим

Колишній футболіст збірної Росії Дмитро Сенніков потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що ексфутболіст є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

У вересні 2021 року Сенніков незаконно відвідував анексований Крим.

22 лютого 2025 року Сенніков брав участь у пропагандистському заході – етапі дитячого футбольного фестивалю «чемпіонат переможців» у Тамбові. Учасниками заходу були діти учасників російського вторгнення до України, зібрані до команди «Чемпіони героїв».

Дмитро Сєнніков народився 24 червня 1976 року.

27 березня 2002 року дебютував в офіційних іграх у складі національної збірної Росії в товариському матчі проти Естонії. У тому ж році він поїхав на чемпіонат світу 2002 року в Японії і Південній Кореї, де зіграв в одному матчі групового етапу проти Бельгії.

Через два роки у складі збірної був учасником чемпіонату Європи 2004 року у Португалії. На полях Португалії Дмитро був основним захисником збірної Росії і зіграв у всіх трьох групових іграх: проти Іспанії, Португалії та Греції, але команда не вийшла з групи.

Всього протягом кар'єри у національній команді, яка тривала 4 роки, провів у формі головної команди країни 26 матчів.

Також Сенніков двічі ставав чемпіоном Росії у складі «Локомотива».

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації гімнастики Ватанабе 10 березня прибув до Московської області (РФ), де відвідав олімпійську спортивну базу «Озеро Кругле» та провів зустріч з підсанкційним прихильником диктатора Володимира Путіна Микитою Нагорним.

Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше він оголосив про намір приїхати до Москви та поспілкуватися з російськими гімнастами.

Нагорний нещодавно потрапив до списку санкцій ЄС.

Зазначалося, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Рух перших», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія». Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія Крим

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