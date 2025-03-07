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Відомого письменника, який став на захист професора Лося, виключено з PEN Ukraine

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Юрій Винничук у своїй колонці став на захист Йосипа Лося
фото з відкритих джерел

Український ПЕН заявив, що не толерує проявів гендерно зумовленого насильства

Письменника Юрія Винничука виключили з Українського ПЕН, оскільки його публічні висловлювання суперечать цінностям організації та шкодять репутації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PEN Ukraine.

«Український ПЕН не толерує проявів гендерно зумовленого насильства і дотримується принципів, висловлених у Women’s manifesto Міжнародного ПЕН, зокрема у його першому пункті Non-violence («...покласти край насильству проти жінок у всіх його формах, зокрема юридичних, фізичних, сексуальних, психологічних, вербальних та цифрових…»). Засадничі поняття поваги до людини та її гідності саме зараз піддаються випробуванням, і сьогодні особливо важливо їх захищати», – йдеться у заяві.

Український ПЕН – українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву. Входить до мережі національних центрів Міжнародного ПЕН.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях.

Письменник також стверджував, що чимало молодих поетес отримали можливість розпочати свою літературну кар’єру завдяки тісним контактам із впливовими членами Спілки письменників. За його словами, таких випадків було безліч.

До слова, Йосипа Лося, якого колишні студентки звинувачують у домаганнях, звільнено з посади професора кафедри зарубіжної преси. Про це повідомив виконувач обов'язки декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський.

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Теги: Львів скандал письменник зґвалтування університет гендер

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