Євро-2025: визначено склад юнацької збірної України для участі в другому раунді відбору
Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року
Визначився склад збірної України на поєдинки другого раунду відбору Євро-2025 серед юнаків до 17 років (футболісти не старші 2008 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Юнацька збірна України в другому раунді відбору Євро-2025 (U-17) потрапила до групи А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною. Визначено, що мінітурнір проходитиме з 19-го до 25 березня в Хорватії. До фінального турніру вийде лише переможець групи.
Головний тренер синьо-жовтих Олександр Ситник викликав до лав команди 21 футболіста.
Склад юнацької збірної України U-17
Воротарі: Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Єгор Крапівін («Еспаньйол», Іспанія), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).
Захисники: Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Єгор Оніщук (усі — «Шахтар» Донецьк), Арсен Залипка («Рух» Львів), Микита Мельник («Імолезе», Італія), Олександр Ткаченко («Вердер», Німеччина).
Півзахисники: Павло Люсін («Динамо» Київ), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва — «Шахтар» Донецьк), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Артем Мурадян («Боруссія» М, Німеччина), Микола Петровський («Штутгарт», Німеччиина), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Андрій Гамзик («Баєр», Німеччина), Арсеній Шишкевич («Ріу Аве», Португалія).
Нападники: Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Максим Кучерявий («Динамо» Київ).
Євро-2025 (U-17). Другий раунд відбору. Група А1
19 березня
- Україна – Хорватія (Карловаць, 13:00)
- Італія – Словаччина (Сесвете, 16:30)
22 березня
- Італія – Україна (Луцько, 13:00)
- Хорватія – Словаччина (Карловаць, 16:30)
25 березня
- Хорватія – Італія
- Словаччина – Україна
Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року в категорії U-17, який пройде за участі 48 збірних у Катарі.
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