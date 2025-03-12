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Євро-2025: визначено склад юнацької збірної України для участі в другому раунді відбору

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Євро-2025: визначено склад юнацької збірної України для участі в другому раунді відбору
Україна в другому раунді відбору Євро-2025 (U-17) потрапила до групи А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року

Визначився склад збірної України на поєдинки другого раунду відбору Євро-2025 серед юнаків до 17 років (футболісти не старші 2008 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Юнацька збірна України в другому раунді відбору Євро-2025 (U-17) потрапила до групи А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною. Визначено, що мінітурнір проходитиме з 19-го до 25 березня в Хорватії. До фінального турніру вийде лише переможець групи.

Головний тренер синьо-жовтих Олександр Ситник викликав до лав команди 21 футболіста.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Єгор Крапівін («Еспаньйол», Іспанія), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Єгор Оніщук (усі — «Шахтар» Донецьк), Арсен Залипка («Рух» Львів), Микита Мельник («Імолезе», Італія), Олександр Ткаченко («Вердер», Німеччина).

Півзахисники: Павло Люсін («Динамо» Київ), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва — «Шахтар» Донецьк), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Артем Мурадян («Боруссія» М, Німеччина), Микола Петровський («Штутгарт», Німеччиина), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Андрій Гамзик («Баєр», Німеччина), Арсеній Шишкевич («Ріу Аве», Португалія).

Нападники: Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Максим Кучерявий («Динамо» Київ).

Євро-2025 (U-17). Другий раунд відбору. Група А1

19 березня

  • Україна – Хорватія (Карловаць, 13:00)
  • Італія – Словаччина (Сесвете, 16:30)

22 березня

  • Італія – Україна (Луцько, 13:00)
  • Хорватія – Словаччина (Карловаць, 16:30)

25 березня

  • Хорватія – Італія
  • Словаччина – Україна

Євро-2025 (U-17) стане для представників УЄФА відбором до чемпіонату світу 2025 року в категорії U-17, який пройде за участі 48 збірних у Катарі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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