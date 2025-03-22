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Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі
Григорій Козловський – почесний президент ФК «Рух» (Львів)
фото: Академія «Руху»

Академія «Руху» продовжує впевнено рухатись до своїх цілей

Вихованці Академії «Руху» 2010 року народження повернулися з тріумфом з фіналу Зимового кубка ДЮФЛ, де у Києві здолали старших суперників з «Лівого Берега» U-16 з рахунком 3:0.

Переможців зустріли як героїв. У «Руху» їх привітали засновник клубу Григорій Козловський, керівництво, працівники та інші вихованці Академії. Команда U-15 продемонструвала свій трофей одноклубникам, а після цього переможців почастували чемпіонським тортом на честь їхнього досягнення.

Григорій Козловський не приховував емоцій від цього досягнення: «Добре, що вдалося захистити титул. Це свідчить про те, що в клубу з’являються традиції. А цей титул цінніший, оскільки його здобули вихованці на рік молодші за своїх суперників. У нас дуже сильні команди: і 2008, і 2009, і 2010 рік, який саме зараз виграв трофей. Я вірю, що Академія «Руху» лише почала дивувати футбольний світ».

Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі фото 1
фото: Академія «Руху»

Григорій Козловський наголосив, що в його розумінні серцем «Руху» є саме Академія. Ключова мета клубу полягає в тому, щоб створити для юних футболістів чіткий і зрозумілий шлях до головної команди. При цьому, за словами засновника, важливою є не лише перемога в кожному матчі, а й всебічний розвиток молодих гравців. Він підкреслив, що вихованці повинні отримувати радість від самого процесу гри, а позитивні результати обов'язково прийдуть як наслідок їхнього зростання та якісної роботи.

«Для мене «Рух» – це, передусім, Академія. Наше головне завдання – забезпечити молодим футболістам шлях до першої команди. Мова йде не лише про результати, але й про розвиток гри. Наші вихованці повинні отримувати задоволення від футболу, а результат прийде з часом», – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі фото 2
фото: Академія «Руху»

Академія «Руху» продовжує впевнено рухатись до своїх цілей, виховуючи нове покоління талановитих футболістів, готових підкорювати великі футбольні висоти.

Григорій Петрович Козловський, відомий не тільки своєю Академією яка виховує юних переможців. Львівський підприємець і меценат належить до тих людей, хто безперервно підтримує різні сфери життєдіяльності країни, від оборони до спорту. Спектр його благодійної діяльності охоплює допомогу ЗСУ, медичним установам, переселенцям та громадським ініціативам. 

Григорій Козловський: Академія «Руху» святкує перемогу в Дитячо-юнацькій футбольній лізі фото 3
фото: Академія «Руху»

З початку війни Григорій Козловський надає допомогу військовим, лікарням та внутрішньо переміщеним особам. П’ять значущих прикладів його благодійної роботи були представлені в спецпроєкті «Код Свободи», де розповідається про його внесок у підтримку національних цінностей та боротьбу за свободу.

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Теги: Григорій Козловський НОВИНИ ФУТБОЛУ

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