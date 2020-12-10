США запровадили санкції до Кадирова й фінансованих ним футбольного та бійцівського клубів

Рамзан Кадиров зі своїми спортсменами тепер під американськими санкціями

Кадиров за порушення прав людини потрапив в глобальний Акт Магнітського

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти трьох громадян РФ і шести компаній. У Міністерстві фінансів США кажуть, що ці санкції ввели стосовно людей і компаній, пов’язаних з главою Чечні Рамзаном Кадировим. У список санкцій потрапив і сам Кадиров.

В опублікований Управлінням з контролю за іноземними активами список також увійшли шість організацій та п'ять фізичних осіб, пов'язаних з Кадировим.

Серед компаній, які потрапили в список санкцій – «Фонд імені Ахмата Кадирова», футбольний клуб «Ахмат» і однойменний бійцівський клуб.

Обмеження запровадили проти чеченського борця Тимура Дузаґаєва, який живе в Німеччині, помічника Рамзана Кадирова Данііла Мартинова і повноважного представника Чечні при президенті РФ Зіяда Сабсабі.

Повний список нових санкцій

Мартинов Данііл (радник Кадирова з безпеки)

Усман Вахіт (віцепрем'єр Чечні)

Сабсабі Зіяд (представник Кадирова)

Симар Сатиш (тренер коней Кадирова)

Дуґазаєв Тимур (представник Кадирова в Європі)

Фонд Ахмата Кадирова

Футбольний клуб «Ахмат»

Абсолютний чемпіонат «Ахмат»

«Ахмат ММА»

«Чеченские минеральные воды»

«Мегастройинвест»

США ввели санкції проти Кадирова ще в 2017 році. Міністерство фінансів США включило главу Чечні до санкційного списку після прийняття Конгресом «закону Магнітського».

У Росії і Європі регулярно вбивають опонентів Кадирова і тих, хто публічно критикує встановлений у Чечні режим. Лише у 2020 році в ЄС було вбито двох опозиційних чеченських блоґерів.

У лютому в Франції був знайдений мертвим Імран Алієв. У червні в Австрії застрелили Маміхана Умарова. За підозрою у його вбивстві затримали чеченців Саралі Ахтаєва і Салмана Маґамадова.

26 лютого у Швеції було скоєно замах на Тумсо Абдурахманова, але блоґер зміг захистити себе і затримати нападника. Торік Абдурахманову оголосив кровну помсту спікер чеченського парламенту Маґомед Даудов, проти якого також діють американські санкції.