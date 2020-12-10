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    США запровадили санкції до Кадирова й фінансованих ним футбольного та бійцівського клубів

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    Рамзан Кадиров зі своїми спортсменами тепер під американськими санкціями - США запровадили санкції до Кадирова й фінансованих ним футбольного та бійцівського клубів
    Рамзан Кадиров зі своїми спортсменами тепер під американськими санкціями
    Світлина - Кауказ-сила

    Кадиров за порушення прав людини потрапив в глобальний Акт Магнітського

    Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти трьох громадян РФ і шести компаній. У Міністерстві фінансів США кажуть, що ці санкції ввели стосовно людей і компаній, пов’язаних з главою Чечні Рамзаном Кадировим. У список санкцій потрапив і сам Кадиров.

    В опублікований Управлінням з контролю за іноземними активами список також увійшли шість організацій та п'ять фізичних осіб, пов'язаних з Кадировим.

    Серед компаній, які потрапили в список санкцій – «Фонд імені Ахмата Кадирова», футбольний клуб «Ахмат» і однойменний бійцівський клуб.

    Обмеження  запровадили проти чеченського борця Тимура Дузаґаєва, який живе в Німеччині, помічника Рамзана Кадирова Данііла Мартинова і повноважного представника Чечні при президенті РФ Зіяда Сабсабі.

    Повний список нових санкцій

    Мартинов Данііл (радник Кадирова з безпеки)

    Усман Вахіт (віцепрем'єр Чечні)

    Сабсабі Зіяд (представник Кадирова)

    Симар Сатиш (тренер коней Кадирова)

    Дуґазаєв Тимур (представник Кадирова в Європі)

    Фонд Ахмата Кадирова

    Футбольний клуб «Ахмат»

    Абсолютний чемпіонат «Ахмат»

    «Ахмат ММА»

    «Чеченские минеральные воды»

    «Мегастройинвест»

    США ввели санкції проти Кадирова ще в 2017 році. Міністерство фінансів США включило главу Чечні до санкційного списку після прийняття Конгресом «закону Магнітського».

    У Росії і Європі регулярно вбивають опонентів Кадирова і тих, хто публічно критикує встановлений у Чечні режим. Лише у 2020 році в ЄС було вбито двох опозиційних чеченських блоґерів.

    У лютому в Франції був знайдений мертвим Імран Алієв. У червні в Австрії застрелили Маміхана Умарова. За підозрою у його вбивстві затримали чеченців Саралі Ахтаєва і Салмана Маґамадова.

    26 лютого у Швеції було скоєно замах  на Тумсо Абдурахманова, але блоґер зміг захистити себе і затримати нападника. Торік Абдурахманову оголосив кровну помсту спікер чеченського парламенту Маґомед Даудов, проти якого також діють американські санкції.

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    Теги: США санкції Рамзан Кадиров ММА спорт поза політикою ФК «Ахмат»
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