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    Титулована шахістка стала депутаткою Одеської міської ради

    • Розсилка
    Наталія Жукова в компанії кандидата в мери, відомого гумориста Олега Філімонова вчитуються в результати виборів - Титулована шахістка стала депутаткою Одеської міської ради
    Наталія Жукова в компанії кандидата в мери, відомого гумориста Олега Філімонова вчитуються в результати виборів
    Світлина - Шахова Україна

    Наталія Жукова обралася за списком «Слуги народу»

    Зірка шахів Наталя Жукова і президент Федерації шахів Одеської області, банкір Вадим Мороховський стали депутатами Одеської міської ради. Обоє представляють президентську політсилу «Слуга народу».

    Офіційні результати в Одесі стали відомі тільки ввечері, 4 листопада. В міську раду проходять п’ять партій. 20 мандатів отримала «Довіряй ділам» чинного міського голови Геннадія Труханова. На другому місті із 19 мандатами – «Опозиційна платформа – за життя». Третє місце ділять партії «Слуга народу» і «Європейська солідарність», які отримали по десять мандатів і четверте – у «Політичної партії Шарія» із шістьма депутатами.

    Наталії Жуковій 41 рік. Вона народилася в сім'ї совєцького військовика в Дрездені (Східна Німеччина), зростала в Каховці Херсонської області, потім перебралася в Одесу. Статус гросмейстерки Наталія здобула в 2010 році. Вона – дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012), фіналістка Кубка світу ФІДЕ (2000), чемпіонка України 2019 року. У складі жіночої збірної України Жукова була переможницею шахової Олімпіади 2006 року, чемпіонату світу 2013 року, чемпіонату Європи 2013 року.

     Читайте також: Підготовка до Олімпіади і боротьба за спорт у парламенті. Інтерв’ю з депутаткою Ольгою Саладухою
    вибори шахи партія Слуга народу спорт поза політикою Наталія Жукова Вадим Мороховський
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