Титулована шахістка стала депутаткою Одеської міської ради

Наталія Жукова обралася за списком «Слуги народу»

Зірка шахів Наталя Жукова і президент Федерації шахів Одеської області, банкір Вадим Мороховський стали депутатами Одеської міської ради. Обоє представляють президентську політсилу «Слуга народу».

Офіційні результати в Одесі стали відомі тільки ввечері, 4 листопада. В міську раду проходять п’ять партій. 20 мандатів отримала «Довіряй ділам» чинного міського голови Геннадія Труханова. На другому місті із 19 мандатами – «Опозиційна платформа – за життя». Третє місце ділять партії «Слуга народу» і «Європейська солідарність», які отримали по десять мандатів і четверте – у «Політичної партії Шарія» із шістьма депутатами.

Наталії Жуковій 41 рік. Вона народилася в сім'ї совєцького військовика в Дрездені (Східна Німеччина), зростала в Каховці Херсонської області, потім перебралася в Одесу. Статус гросмейстерки Наталія здобула в 2010 році. Вона – дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012), фіналістка Кубка світу ФІДЕ (2000), чемпіонка України 2019 року. У складі жіночої збірної України Жукова була переможницею шахової Олімпіади 2006 року, чемпіонату світу 2013 року, чемпіонату Європи 2013 року.