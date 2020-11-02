Колишній гравець збірної України з футболу очолив російський клуб

Свого часу Дмитро Парфьонов виступав за тульський «Арсенал»

Російський «Арсенал» з Тули на офіційному сайті оголосив про призначення українського фахівця Дмитра Парфьонова на посаду головного тренера команди. На цій посаді 46-річний фахівець змінив Сєрґєя Подпалого.

«Дуже радий, що Дмитро Володимирович очолив нашу команду. Він безпосередньо брав участь у відродженні тульського «Арсеналу», грав у третій лізі, а зараз горить бажанням зробити в Тулі сильну команду. Хочу побажати Дмитру удачі, і повний вперед», - зазначив керівник тульського «Арсеналу», колишній півоборонець харківського «Металіста» Ґурам Аджоєв.

Парфьонову – 45 років. Він вихованець одеського футболу і як гравець у 1992-1997 роках виступав за цей клуб, потім за «Дніпро», після чого перебрався у російський «Спартак» із Москви, за який виступав у 1998-2005 роках. Потім кар’єрі Дмитра були московське «Динамо», «Хімки», «Сатурн» і тульський «Арсенал». В Україну із РФ він на нетривалий час повертався в сезоні-2007/2008, щоб виступати за київський «Арсенал».

За національну збірну України Парфьонов у 1996-2002 роках провів 18 матчів.

Тренерську кар’єру Дмитро розпочав у 2012-му і до 2015-го працював з «Текстильником» з Іваново. Потім у його кар’єрі було «Тосно» (2015-2018), а з 2018-го і до липня цього року – «Урал». З єкатеринбурзьким клубом в сезоні-2018/2019 фахівець дійшов до фіналу Кубка Росії.

Тульський «Арсенал» набрав 12 очок в 13 матчах і займає 13-те місце в турнірній таблиці російської Прем'єр-ліги.