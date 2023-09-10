Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)

Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі

Український співак Тарас Петриненко вразив виконанням гімну

Українські вболівальники, які прийшли на «Тарчинськи Арена» підтримати свою збірну в матчі 5-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2024, влаштували приголомшливий перфоманс перед грою проти Англії. Глядачі на трибунах стадіону у польському Вроцлаві разом із нев'янучим метром української естради Тарасом Петриненком фантастично виконали гімн України.

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Перед зустріччю у Вроцлаві були виконані національні гімни обох команд. Український наживо заспівав відомий співак Тарас Петриненко. Його виконання вразило тисячі глядачів на польському стадіоні, яіхором підспівували народному артисту.

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Нагадаємо, що українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м 'ячі були забиті в першому таймі.

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 12 вересня. Суперниками українців буде не менш зірковий за англійців склад «Скуадри Адзури».