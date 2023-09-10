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Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Стадіон у Польщі фантастично виконав гімн України перед матчем із Англією (відео)
Гра закінчилась унічию 1:1, обидва м 'ячі були забиті в першому таймі
фото з відкритих джерел

Український співак Тарас Петриненко вразив виконанням гімну

Українські вболівальники, які прийшли на «Тарчинськи Арена» підтримати свою збірну в матчі 5-го туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2024, влаштували приголомшливий перфоманс перед грою проти Англії. Глядачі на трибунах стадіону у польському Вроцлаві разом із нев'янучим метром української естради Тарасом Петриненком фантастично виконали гімн України.

Перед зустріччю у Вроцлаві були виконані національні гімни обох команд. Український наживо заспівав відомий співак Тарас Петриненко. Його виконання вразило тисячі глядачів на польському стадіоні, яіхором підспівували народному артисту.

Нагадаємо, що українська національна збірна змогла здобути очки в матчі відбору Євро-2024 зі збірною Англією. Гра закінчилась унічию 1:1. Обидва м 'ячі були забиті в першому таймі. 

Наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 12 вересня. Суперниками українців буде не менш зірковий за англійців склад «Скуадри Адзури».

Теги: Тарас Петриненко гімн НОВИНИ ФУТБОЛУ

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