«Динамо» змінить форму на честь Дня Незалежності (фото)

«Динамо» завтра зіграє перший матч у раунді плей-оф Ліги конференцій у резервному комплекті ігрової форми

24 серпня, в День Незалежності України, київське «Динамо» зіграє перший матч зі стамбульським «Бешикташем» у раунді плей-оф Ліги конференцій. На поєдинок проти турецької команди «динамівці» вийдуть в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору із синіми елементами, повідомляє пресслужба клубу в Instagram.

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На поєдинок проти турецької команди «динамівці» вийдуть в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору із синіми елементами фото: «Динамо»

«В єврокубках можна постійно в ній грати», «Сподіваюся, кольори державного прапора додадуть сили нашим хлопцям», «Хлопці, на таке свято потрібна як мінімум боротьба та приклад незламного духу» – відреагували на новину вболівальники.

Матч «Динамо» – «Бешикташ» відбудеться у Бухаресті на стадіоні Джулешті та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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Нагадаємо, «Динамо» пройшло до наступного етапу відбору Ліги конференцій УЄФА, де їх чекає матч проти футбольного клубу «Бешикташ».

До слова, головний тренер грецького «Аріса» Апостолос Терзіс прокоментував дії футболістів київського «Динамо», які після матчу кваліфікації Ліги конференцій жестикулювали у бік фан-сектора гостей.