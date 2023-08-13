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Роналду виграв арабську Лігу чемпіонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Роналду виграв арабську Лігу чемпіонів
Кріштіану Роналду двічі забив у фінальному матчі арабської Ліги чемпіонів
фото з відкритих джерел

«Аль-Наср» переміг «Аль-Хіляль» з рахунком 2:1 у фіналі арабської Ліги чемпіонів

«Аль-Наср» переміг «Аль-Хіляль» з рахунком 2:1 у фіналі арабської Ліги чемпіонів.

У складі «Аль-Хіляля» відзначився Міхаель. «Аль-Наср» відігрався і здобув перемогу зусиллями Роналду, який двічі вразив ворота суперника.

Як повідомлялося, Роналду забив у п’ятому поспіль матчі турніру. Раніше він забивав на груповому етапі, у чвертьфіналі та півфіналі.

Нагадаємо, воротар донецького «Шахтаря» і Збірної України Анатолій Трубін перейшов до лісабонської «Бенфіки».

До слова, футболіст-легіонер втік із московського «Динамо» через атаку українських дронів на «Москву-Сіті». Йдеться про півзахисника «Ростова» Матіаса Норманна, який виступав на правах оренди за московський клуб.

Теги: Кріштіану Роналду навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів спорт

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