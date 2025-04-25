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Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Максименко виграла золото молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Вихованка Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк вперше в кар'єрі виборола особисте золото молодіжного Євро
фото: FIE

У фінальному поєдинку 17-річна шпажистка зі Львова вирвала перемогу у чинної чемпіонки Європи серед молоді

Українські фехтувальники відкрили лік золотим нагородам на чемпіонаті Європи U-23, що проходить в Таллінні (Естонія). Про це повідомляє «Главком».

Золото для України здобула Анна Максименко в особистих змаганнях з фехтування на шпагах серед жінок.

У фінальному поєдинку 17-річна шпажистка зі Львова одним уколом на пріоритеті вирвала перемогу у чинної чемпіонки Європи серед молоді, італійки Гайї Кафоріо – 12:11.

Вихованка Андрія Орліковського та Зоряни Семеряк вперше в кар'єрі виборола особисте золото молодіжного Євро!

Вітаємо нашу чемпіонку Європи U23 і продовжуємо вболівати за українських фехтувальників у Таллінні! Молодіжна континентальна першість триватиме до 27 квітня.

Нагадаємо, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: Фехтування

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