Стали відомі володарі індивідуальних нагород клубного чемпіонату світу

Найкращим молодим футболістом клубного чемпіонату світу було визнано Дезіре Дуе з ПСЖ

Після фінального поєдинку клубного чемпіонату світу відбулася церемонія нагородження, під час якої визначили володарів індивідуальних трофеїв. Про це повідомляє «Главком».

Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року завершився перемогою англійського «Челсі». У фіналі лондонський клуб упевнено розгромив французький ПСЖ з рахунком 3:0, здобувши другий в історії титул клубного чемпіона світу.

Найкращим гравцем турніру став півзахисник «Челсі» Коул Палмер – він відзначився дублем у вирішальному матчі та записав на свій рахунок гольову передачу.

Найкращим молодим футболістом клубного чемпіонату світу було визнано Дезіре Дуе з ПСЖ.

Звання найкращого бомбардира здобув нападник мадридського «Реала» Гонсало Гарсія. Іспанець відзначився результативними діями у п’яти з шести ігор турніру, забивши 4 м’ячі та оформивши один асист.

Найкращим голкіпером турніру став Роберт Санчес із «Челсі». У шести матчах він чотири рази зберіг свої ворота недоторканими та пропустив лише чотири голи.

Індивідуальні нагороди клубного чемпіонату світу

Найкращий гравець – Коул Палмер («Челсі»)

Найкращий бомбардир – Гонсало Гарсія («Реал» Мадрид)

Найкращий воротар – Роберт Санчес («Челсі»)

Найкращий молодий гравець – Дезіре Дуе (ПСЖ)

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).