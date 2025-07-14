Стали відомі володарі індивідуальних нагород клубного чемпіонату світу
Найкращим молодим футболістом клубного чемпіонату світу було визнано Дезіре Дуе з ПСЖ
Після фінального поєдинку клубного чемпіонату світу відбулася церемонія нагородження, під час якої визначили володарів індивідуальних трофеїв. Про це повідомляє «Главком».
Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року завершився перемогою англійського «Челсі». У фіналі лондонський клуб упевнено розгромив французький ПСЖ з рахунком 3:0, здобувши другий в історії титул клубного чемпіона світу.
Найкращим гравцем турніру став півзахисник «Челсі» Коул Палмер – він відзначився дублем у вирішальному матчі та записав на свій рахунок гольову передачу.
Найкращим молодим футболістом клубного чемпіонату світу було визнано Дезіре Дуе з ПСЖ.
Звання найкращого бомбардира здобув нападник мадридського «Реала» Гонсало Гарсія. Іспанець відзначився результативними діями у п’яти з шести ігор турніру, забивши 4 м’ячі та оформивши один асист.
Найкращим голкіпером турніру став Роберт Санчес із «Челсі». У шести матчах він чотири рази зберіг свої ворота недоторканими та пропустив лише чотири голи.
Індивідуальні нагороди клубного чемпіонату світу
- Найкращий гравець – Коул Палмер («Челсі»)
- Найкращий бомбардир – Гонсало Гарсія («Реал» Мадрид)
- Найкращий воротар – Роберт Санчес («Челсі»)
- Найкращий молодий гравець – Дезіре Дуе (ПСЖ)
Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.
Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.
«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0
Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).