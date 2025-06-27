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Понад $650 млн за два роки. Відомі деталі нового фантастичного контракту Роналду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Понад $650 млн за два роки. Відомі деталі нового фантастичного контракту Роналду
Роналду належатиме 15% акцій «Аль-Насра»
фото: «Аль-Наср»

Роналду продовжив трудову угоду з «Аль-Насром» на два роки

40-річний нападник Кріштіану Роналду підписав найвигідніший контракт в історії спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun

Роналду продовжив трудову угоду з «Аль-Насром» на два роки, за які він заробить близько £492 млн (понад €575 млн).

Зазначається, що крім зарплати в £178 млн на рік, Роналду отримає бонус у розмірі £24,5 млн, який збільшиться до £38 млн у разі, якщо форвард залишиться в клубі на другий рік за контрактом.

Крім того, тепер Роналду належатиме 15% акцій «Аль-Насра» на суму в £33 млн.

Португалець отримає бонус у розмірі £4 млн, якщо стане найкращим бомбардиром саудівського чемпіонату, £8 млн – у разі завоювання клубом трофею. Також Роналду укладе спонсорські контракти із саудівськими компаніями, які можуть принести йому до £60 млн.

40-річному футболісту будуть надані 16 співробітників: три водії, чотири покоївки, два кухарі, три садівники та чотири охоронці.

Роналду також матиме можливість збільшити дохід за рахунок інших бонусів, запропонованих «Аль-Насром». У підсумку, він зможе заробити понад £500 млн (понад $686 млн) за два роки виступів у цьому саудівському клубі.

Нагадаємо, груповий етап клубного чемпіонату світу-2025 завершився, і стали відомі всі 16 команд, що продовжать боротьбу в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

  • 28 червня, 19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • 28 червня, 23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
  • 29 червня, 19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
  • 29 червня, 23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
  • 30 червня, 22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
  • 1 липня, 04:00 – «Манчестер Сіті» (Англія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • 1 липня, 22:00 – «Реал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)
  • 2 липня, 04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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