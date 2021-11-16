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    Тренер збірної Петраков назвав основну проблему команди перед матчем з Боснією

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    Олександр Петраков сподівається, що Фортуна буде на боці українців - Тренер збірної Петраков назвав основну проблему команди перед матчем з Боснією
    Олександр Петраков сподівається, що Фортуна буде на боці українців
    Фото: УАФ

    У футболістів не вистачає виконавської майстерності реалізовувати моменти

    Виконувач обов’язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков провів пресконференцію, присвячену матчу кваліфікації ЧС-2022 з командою Боснії і Герцеговини. У цій грі нашій команді потрібна перемога.

    «Нам потрібна перемога. Усі 25 футболістів здорові, усі тести негативні. За паралельним матчем Фінляндія – Франція ми стежити не будемо. І хлопці нічого не знатимуть, – сказав Петраков. – У нас погана реалізація. Десь не вистачає виконавської майстерності. Але в національній збірній тренування зовсім інші. А реалізацію треба підтягувати у клубах. Я нещодавно прийняв команду. Можливо, не щастить. Значить, я ще не заслужив успіху. Можливо, в грі з Боснією щось вийде».

    Збірній України однієї перемоги над Боснією і Герцеговиною не вистачить, щоб посісти підсумкове друге місце в групі D. Потрібно також, щоб Франція відібрала очки у Фінляндії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Тренер збірної Петраков назвав основну проблему команди перед матчем з Боснією