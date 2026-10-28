Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом

Ольга Харлан не брала участь у змаганнях від грудня 2024 року

З'явилися приємні новини щодо лідерки української шаблі

Дворазова олімпійська чемпіонка та шестиразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан може найближчим часом повернутися до виступів на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком».

Як відомо, титулована українська спортсменка пропустила попередній сезон через вагітність, народивши донечку Аріану. Востаннє на змагальних доріжках одна з найкращих шаблісток в історії світового фехтування з'являлася у грудні 2024 року на етапі Гранпрі у французькому Орлеані.

Хоча після народження дитини Ольга Харлан неодноразово заявляла про наміри повернутися до великого спорту, її спортивні кондиції та терміни відновлення залишалися інтригою. У більшості через те, що через невеликий часовий проміжок між пологами та початком повноцінних тренувань не можна було однозначно зрозуміти, як зараз себе почуває українська легенда.

Проте нещодавно з'явилися доволі оптимістичні сигнали щодо її повернення. На офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України було опубліковано наказ про проведення спеціального тренувального збору в Італії, де наразі й проживає українська шаблістка.

Сам факт проведення збору за кордоном ще не гарантував негайного повернення до змагань, однак прізвище Харлан було внесено до списку учасниць навчально-тренувального процесу. Більше того, тренування пройдуть під керівництвом «золотого» наставника Андреа Теренціо, який привів українську збірну шаблісток до тріумфу на Олімпійських іграх 2024 року.

Згідно з текстом наказу, учасниці збору також мають вирушити на найближчий етап Кубка світу в Єгипті, але підтвердити цю інформацію можна буде лише після появи фінальних заявкових листів турніру, що пройде у листопаді. Однак якщо процес відновлення і набору форми триватиме за цим же графіком, Ольга Харлан зможе підсилити українську четвірку вже на старті олімпійського відбору до Ігор-2028, який стартує у квітні наступного року.

Нагадаємо, що Ольга Харлан у свій день народження поділилася зворушливим фото з донькою.