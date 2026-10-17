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Перемогла двох росіянок: Анна Максименко здобула срібло етапу Кубка світу з фехтування

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Перемогла двох росіянок: Анна Максименко здобула срібло етапу Кубка світу з фехтування
19-річна Анна Максименко входить до десятки найсильніших шпажисток світу
фото: Федерація фехтування України

Анна Максименко здобула дебютну особисту нагороду на рівні етапів Кубка світу

Українська фехтувальниця Анна Максименко здобула срібло на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у марокканській Касабланці. Про це повідомляє «Главком».

Шлях українки до медалі

Завдяки вдалим виступам у минулому сезоні (зокрема, бронзовій медалі на етапі Гранпрі у Досі) Анна Максименко розпочинала сезон як дев'ятий номер світового рейтингу. Вона не проходила кваліфікацію як одна з шістнадцяти найбільш рейтингових фехтувальниць, тому починала виступи одразу з основної сітки. 

В 1/32 фіналу Максименко впевнено перемогла кореянку Cо Хі Кім (15:7), а вже на наступній стадії її очікував непростий виклик у вигляді естонки Юлії Беляєвої – чемпіонки світу 2013 року та олімпійської чемпіонки Токіо-2020 у команді. Поєдинок був доволі непростим, але українці вдалося здобути перемогу 15:13 та вийти до наступного раунду. В 1/8 фіналу українка фехтувала проти бронзової призерки тієї ж Олімпіади в команді Федеріки Ізоли, яку розгромила з рахунком 15:5. 

Проте найбільше випробування чекало на Максименко попереду. Волею жеребу у чвертьфіналі їй випала росіянка Анастасія Рустамова, яка в 1/32 фіналу у додаткову хвилину перемогла чемпіонку світу 2025 Владу Харькову. По турніру росіянка поступалася майже у всіх матчах, але постійно виривала перемогу в суперниць. Так трапилося і в поєдинку 1/8 фіналу проти Естер Мухарі, яку вона мінімально перемогла 15:14. Однак з Максименко такий трюк не вдався. З перших же атак українська шпажистка вийшла вперед і лише нарощувала свою перевагу. Вона не давала суперниці себе наздогнати і в потрібні моменти робила обопільні атаки, які наближали її до перемоги. У підсумку матч закінчився з рахунком 15:10, що означало одне – Анна Максименко гарантувала собі медаль першого ж у сезоні етапу Кубка світу!

Принциповий півфінал

Випробування на цьому для української спортсменки не скінчилися. Вона у півфіналі була змушена фехтувати проти ще однієї росіянки, чемпіонки Європи Айзанат Муртазаєвої. Муртазаєва провела невдалий попередній сезон, через що вилетіла з топ-16 світового рейтингу, але змогла дістатися до півфіналу. Анна добре знала цю суперницю, адже саме її вона перемогла на шляху до дебютної медалі на дорослому рівні у Будапешті рік тому. 

Півфінальний бій розпочався дуже непросто, адже перші атаки пішли до активу росіянки і вона повела 1:4. Однак українка швидко відігралася і навіть повела 6:5. З того моменту лідерство вона не віддавала: вона тільки нарощувала перевагу і в підсумку завершила матч своєю перемогою 15:13. Це означало, що Анна Максименко отримала право поборотися за золото Кубка світу. 

Напружений фінал

У фіналі українська шпажистка зійшлася з італійкою Робертою Марцані. Попри низку нагород на різних рівнях у командній першості, Марцані не мала жодної особистої медалі на рівні Кубка світу. Однак сьогодні вона продемонструвала найкращу форму у кар'єрі: вона перемогла віцечемпіонку Олімпіади-2024 Ор'ян Малло-Бретон, бронзову призерку Європейських ігор 2023 Анну Кун та свою співвітчизницю, лідерку світового рейтингу Альберту Сантуччо. 

Першою ініціативу в матчі за золото захопила Максименко, маючи перевагу в один укол. Проте завдяки кільком поспіль виграним фразам Марцані взяла ситуацію у свої руки. У підсумку Максименко не змогла її наздогнати, поступившись 14:15. Тим не менше, українська шпажистка взяла срібну нагороду, яка стала першою для неї на рівні етапів Кубка світу в особистій першості. 

Фехтування. Етап Кубка світу в Касабланці. Особиста шпага

1. Роберта Марцані (Італія) 

2. Анна Максименко (Україна)

3. Альберта Сантуччо (Італія)

3. Айзанат Муртазаєва (РФ)

Нагадаємо, що минулого року Анна Максименко здобула срібло юніорського Чемпіонату Європи з фехтування

Теги: фехтувальниця Фехтування медалі Анна Максименко спорт

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