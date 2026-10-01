Українські фехтувальники завоювали десять нагород на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців

Синьо-жовтим двічі вдалося піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу

Українські фехтувальники успішно виступили на світовій першості під егідою Міжнародної федерації спорту військовослужбовців (CISM), ставши володарями одразу десяти нагород. Про це повідомляє «Главком».

Шість нагород для шпажистів

Найуспішніше виступили представники чоловічої шпаги. Спершу в особистій першості вони забрали майже весь подіум: Володимир Станкевич став чемпіоном змагань, Євген Макієнко – срібним призером, а Роман Свічкар – бронзовим призером. Не дивно, що ця трійка разом з Андрієм Опанасенком успішно виступила і у командній першості, принісши Україні друге золото змагань завдяки надупевненій перемозі над Південною Кореєю (30:45).

Доволі вдалим виявився турнір і для жіночої шпаги. Єдиною медалісткою змагань через те, що сітка звела українок фехтувати одна проти одної на ранніх стадіях змагань стала чинна чемпіонка цього турніру Влада Харькова. Вона мала шанс на фінал, але все ж поступилася француженці Елоїз Ванриссель (14:15) і здобула бронзу у свій день народження. Після цього шпажистки впевнено виступили у командній першості, діставшись до фіналу. Там Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Емілі Конрад дісталися до фіналу, де поступилися італійкам в один укол (33:34) та стали віцечемпіонками змагань.

Вдалі виступи чоловічої шаблі та жіночої рапіри

Також блискуче себе проявили і українські шаблісти. Особливо вдалою виявилася особиста першість, де одразу двоє шаблістів потрапили на подіум. Ними стали один з тренерів жіночої команди та донедавна один з лідерів збірної Юрій Цап, а також багаторічний перший номер збірної України Андрій Ягодка. Цапу вдалося вийти до фіналу, де він, як і Ягодка у півфіналі поступився Хван Хві Гину. Після срібла у Цапа та бронзи у Ягодки українці стали ще й медалістами командної першості. Разом з Олексієм Стаценком та Богданом Боговіним синьо-жовті у бронзовому матчі перемогли команду Польщі (45:38). Цікаво, що у складі поляків фехтував чемпіон у командній першості серед рапіристів Міхал С'єс.

Одну медаль принесла до скарбнички і жіноча рапіра. Віцечемпіонка Європи 2024 Дарія Миронюк стала третьою в особистих змаганнях, поступившись італійці Аурорі Грандіс (8:15). Була близькою вона до медалі і в командній першості, але разом з Анастасією Садій, Анною Тараненко та Єлизаветою Чижиковою українська четвірка поступилася Угорщині у матчі за третє місце (35:45).

Нагадаємо, що прихильниця Путіна фехтувальниця Єгорян поскаржилася, що не може вилетіти з Сочі.