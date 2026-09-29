Чемпіонці світу та Європи Владі Харьковій – 30: як склалася кар'єра зірки українського фехтування

Розповідаємо про найголовніші спортивні успіхи сьогоднішньої іменинниці

Сьогодні, 29 вересня, свій день народження святкує одна з найкращих шпажисток світу Влада Харькова. Про її кар'єрний шлях у цій новині розповість «Главком».

Перші сезони Харькової

Влада Харькова є лідеркою української шпаги фото: Wikipedia

Дата народження : 29 вересня 1996

: 29 вересня 1996 Місце народження : Ужгород

: Ужгород Найбільші досягнення : чемпіонка світу в особистій шпазі (2025 рік), чемпіонка Європи в особистій (2022) та командній (2025) шпазі, призерка Кубків світу в особистій та командній шпазі

: чемпіонка світу в особистій шпазі (2025 рік), чемпіонка Європи в особистій (2022) та командній (2025) шпазі, призерка Кубків світу в особистій та командній шпазі Найвища позиція у світовому рейтингу: 6

Доросла кар'єра Харькової почалася доволі рано. У 19 років вона дебютувала на етапі Кубка світу в італійському Леньяно, де вже змогла увійти до основної сітки. Але подолати перший раунд їй вдалося лише за три сезони – в естонському Таллінні.

Першу медаль у дорослій кар'єрі Харькова здобула у 2019 році. Тоді на турнірі серії Satellite у столиці Словаччини Братиславі українська шпажистка стала другою, поступившись у фіналі угорці Дорін Фачане Будай (14:15).

Проривний сезон 2021/2022

Влада Харькова здобула одоразу дві медалі на Чемпіонаті Європи 2022 фото: FIE

Проте першим великим сезоном для Влади Харькової став сезон 2021/2022. Шпажистка суттєво додала у своїх результатах: вона пробилася до основної сітки в усіх турнірах, де брала участь, а на Гран-прі в Досі вперше вийшла до шістнадцятки найкращих. Завдяки цьому вона отримала право поїхати на свій дебютний Чемпіонат Європи.

Ставку на тому турнірі на Харькову не робив ніхто, а цілком дарма! Вона віджеребилася (на чемпіонатах світу та Європи для визначення жеребу основної сітки використовується не світовий рейтинг, а груповий етап) третьою, що мало б дати їй номінально гарну сітку на плейоф і потенційний шлях до медалі.

Але для Харькової сітка вийшла геть нелегкою. Уже в 1/8 фіналу їй випала одна з фавориток турніру, складна француженка Марі-Флоранс Кандассамі, яку Влада доволі впевнено перемогла з рахунком 15:11. Це вивело її в медальний поєдинок (на чемпіонатах світу та Європи не розігрується бронза у додатковому матчі, тому переможці чвертьфіналів гарантовано отримують медаль), де на неї чекала майбутня зірка угорського фехтування, бронзова призерка Олімпіади-2024 Естер Мутарі. Її Влада Харькова не помітила на доріжці взагалі – рахунок 15:8 говорить сам за себе.

Завдяки цій перемозі українка вперше у своїй кар'єрі стала призеркою Чемпіонату Європи, отримавши можливість пофехтувати на подіумній стрічці. Зупинятися на медалі, щоправда, Харькова не збиралася абсолютно. Вона впевнено перемогла польку Мартину Шватовську-Венгларчик (15:10), а потім з аналогічним рахунком здолала дворазову чемпіонку світу в особистій першості Розеллу Ф'ямінго. Завдяки цьому Харькова на своєму ж першому Чемпіонаті Європи стала тріумфаторкою.

До слова, вона також допомогла команді піднятися на п'єдестал у командній першості. Вона була фінішеркою в усіх боях нашої команди і особливо виділилася у бронзовому матчі проти Швейцарії, де перемогла Лауру Штехлі з рахунком 7:1 у своєму поєдинку.

Їхала вона з певними амбіціями і на світову першість у Каїрі, але там Харькова у другому раунді вибула від Ф'ямінго (9:15), яка в Єгипті стала третьою. Незважаючи на це, сезон українка завершила на 19-му місці світового рейтингу.

Дебютна Олімпіада

На дебютній Олімпіаді Харькова увійшла до вісімки найкращих фото: FIE

Не дивно, що після такого успіху Харькова почала серйозно розглядатися як претендентка на поїздку на Олімпіаду-2024 у Парижі. Сприяло цьому і те, що якраз перед головним стартом чотириріччя Харькова на трьох стартах поспіль потрапила до шістнадцятки найкращих, а на двох із них – на Кубку світу в Фуджайрі та Чемпіонаті Європи в Базелі – зупинилася за крок до медалі.

На Олімпіаді-2024 Харькова виступила на такому ж рівні, що й у другій частині сезону. Вона розпочала змагання з упевнених перемог над Маргерітою Гуцці-Вінченті (15:6) та сенсаційною японкою Міхо Йошимурою (15:10), яка вибила чинну олімпійську чемпіонку Сун Ївень.

Але у чвертьфіналі її чекала одна з головних тріумфаторок турніру Ор'ян Малло-Бретон. Француженка у першому раунді ледь не вилетіла від іншої українки Джоан Фейбі Бежури (13:12), і той бій запустив її переможну серію. Потрапила під неї і Харькова, яка поступилася майбутній віцечемпіонці Олімпіади з рахунком 10:15, завершивши змагання у топ-8.

Найкращий сезон у кар'єрі

Влада Харькова стала п'ятою українкою в історії, яка стала чемпіонкою світу в особистій першості фото: FIE

Наступний сезон після Олімпійських ігор став для Харькової найкращим у кар'єрі. Вона заходила в нього 11-ю у світовому рейтингу, а такий посів дозволяв їй отримувати легшу сітку і претендувати на медалі. І їй вдалося здобути нагороду: на етапі Кубка світу в китайському місті Усі Харькова вперше у кар'єрі піднялася на п'єдестал на такому рівні змагань в особистій першості. Вона стала третьою, поступившись у півфіналі француженці Александрі Луї Марі.

Хоча на Чемпіонаті Європи 2025 Харькова вилетіла в 1/16 фіналу, без нагороди вона не лишилася. Вона разом з Анною Максименко, Оленою Кривицькою та Інною Бровко стала чемпіонкою Європи у командній першості. Особливо вдалим для Харькової став фінал проти швейцарок, де вона на фініші впевнено здолала лідерку команди-суперниць Пауліне Брюннер (5:1) та довела матч до загальної перемоги 45:34. До того ж ця медаль стала першою в історії перемогою української жіночої шпаги у командній першості.

Справжньою вишенькою на торті все ж став виступ українки на світовій першості у грузинському Тбілісі. Українці довелося непросто: на шляху до півфіналу вона двічі перемагала з мінімальним рахунком 15:14 своїх суперниць, але гарантувати собі щонайменше бронзу змогла. Разом з Владою у півфіналах опинилася вся еліта жіночої шпаги: одна з найстарших чемпіонок Європи в історії, 45-річна Ірина Ембріх, її колега по команді, мультимедалістка Олімпіади-2020 Катріна Лехіс та чемпіонка світу 2022 Се Ра Сонг.

Саме проти останньої Харьковій довелося фехтувати у півфіналі. Бій вийшов дуже напруженим, і все вирішувала заключна фраза на рахунку 14:14. Саме українка змогла нанести укол і вийти до фіналу Чемпіонату світу, де вона мала змагатися проти Лехіс. Влада вела по ходу поєдинку, але Лехіс зуміла скоротити відставання і перевела матч на пріоритет. Але саме Харькова влучила 15-ту атаку та стала другою в історії українською чемпіонкою світу в особистій шпазі після нашої головної тренерки збірних України Наталії Конрад.

Бронза у свій день народження

Влада Харькова піднялася на п'єдестал Чемпіонат світу серед військовослужбовців у свій день народження фото: FIE

Цікаво, що зараз Харькова вже повноцінно повернулася на доріжку після пропущеного сезону. Вона виступила на двох турнірах серії Satellite, де зупинялася у чвертьфіналах, а сьогодні, у свій тридцятий день народження, на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців посіла третє місце, поступившись у півфіналі француженці Елоїз Ванриссель (14:15).

Нагадаємо, що Харькова відмовилася робити фото з російським військовим після перемоги на Чемпіонаті світу.