Мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика: названо причину

«Шахтар» хоче втримати свою молоду зірку в команді

«Реал» не готовий платити великі гроші за гравця збірної України

«Реал» найближчим часом не боротиметься за право підписати вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика. Про це повідомляє Todo Fichajes.

Мадридці остаточно відмовилися від ідеї трансферу українця через його ціну. Зокрема, на ситуацію вплинули слова асистента директора гірників з футболу Карло Ніколіні – фахівець заявляв, що «Шахтар» оцінює Мудрика вище, ніж Антоні з «Манчестер Юнайтед», за якого заплатили €100 млн.

Відзначається, що інтерес до Михайла досі зберігають «Арсенал», «Манчестер Сіті» та «Ювентус». Вони спробують оформити перехід наступного літа.

У поточному сезоні Мудрик зіграв 12 матчів за «Шахтар», відзначившись 7 голами та 7 результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії.

Також була інформація, що «Шахтар» «повісив цінник» на свою головну зірку.

Втім, не виключено, що сам Мудрик відкладе перехід до завершення сезону 2022/23. Якщо «Шахтар» обіграє «РБ Лейпциг» і вийде у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то гравець «гірників» може залишитися, щоб допомогти рідній команді у плей-оф.