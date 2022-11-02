Розгром донеччан: «Шахтар» зганьбився у заключному матчі Ліги чемпіонів

«Шахтар» не зумів пробитись у плей-оф Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» розгромно поступився німецькому «РБ Лейпциг» у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів. «Гірники» пропустили чотири голи від номінальних гостей. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок пройшов у Варшаві.

«Шахтар» – «Лейпциг» 0:4

Гол: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослаї, 62, Дані Ольмо, 68.

Для виходу у плей-оф турніру «гірникам» необхідно було лише перемагати, але команда Ігоря Йовічевіча розгромно поступилася.

У підсумку донеччани посіли 3-тє місце в групі та гратимуть у Лізі Європи. Команда виступатиме в 1/16 фіналу турніру.

З групи «Шахтаря» вийшли «Реал» (13 очок) та «Лейпциг» (12), «Селтік» (2) став 4-м. «Шахтар» здобув 6 очок з перемогою, 3 нічиїми та 1 поразкою, різниця м'ячів – 8:10.

Нагадаємо, у першому турі Ліги чемпіонів донецька команда сенсаційно розбила команду з Німеччини на виїзді – 4:1. Після тієї гри «Лейпциг» відправив головного тренера у відставку.