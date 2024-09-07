Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі

Золото у легкій атлетиці, веслуванні, дзюдо та плаванні

Українські спортсмени продовжують вражати своїми досягненнями на Паралімпійських іграх у Парижі. У десятий день змагань вони додали до своєї скарбнички ще 12 медалей: п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Золоті медалі

Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас Т35)

Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)

Анастасія Гарник (дзюдо, вагова категорія понад 70 кг, клас J1)

Олександр Назаренко (дзюдо, вагова категорія до 90 кг, клас J2)

Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)

Срібні медалі

Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний розряд, клас MS8)

Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний розряд, клас WS6)

Юрій Бабинець (пауерліфтинг, вагова категорія до 88 кг)

Бронзові медалі

Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)

Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)

Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексне плавання, клас SM10)

Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва, Надія Дьолог (фехтування на візках, жінки, шпага, командний турнір)

Загалом, збірна України з 79 медалями (21 золота, 26 срібних та 32 бронзові) посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади. Завтра, 8 вересня, відбудеться остаточний день змагань.

Нагадаємо, Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі.