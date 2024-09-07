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Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі
Збірна України здобула 79 медалей за весь період змагань
фото з відкритих джерел

Золото у легкій атлетиці, веслуванні, дзюдо та плаванні

Українські спортсмени продовжують вражати своїми досягненнями на Паралімпійських іграх у Парижі. У десятий день змагань вони додали до своєї скарбнички ще 12 медалей: п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Золоті медалі 

  • Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас Т35)
  • Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)
  • Анастасія Гарник (дзюдо, вагова категорія понад 70 кг, клас J1)
  • Олександр Назаренко (дзюдо, вагова категорія до 90 кг, клас J2)
  • Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)
Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі фото 1

Срібні медалі 

  • Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний розряд, клас MS8)
  • Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний розряд, клас WS6)
  • Юрій Бабинець (пауерліфтинг, вагова категорія до 88 кг)
Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі фото 2

Бронзові медалі 

  • Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
  • Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
  • Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексне плавання, клас SM10)
  • Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва, Надія Дьолог (фехтування на візках, жінки, шпага, командний турнір)
Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі фото 3

Загалом, збірна України з 79 медалями (21 золота, 26 срібних та 32 бронзові) посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади. Завтра, 8 вересня, відбудеться остаточний день змагань.

Нагадаємо, Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі.

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Теги: паралімпійські ігри Ігор Цвєтов Олександр Назаренко легка атлетика плавання

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