Паралімпійський успіх: спортсмени здобули 12 медалей за день у Парижі
Золото у легкій атлетиці, веслуванні, дзюдо та плаванні
Українські спортсмени продовжують вражати своїми досягненнями на Паралімпійських іграх у Парижі. У десятий день змагань вони додали до своєї скарбнички ще 12 медалей: п'ять золотих, три срібні та чотири бронзові. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Золоті медалі
- Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас Т35)
- Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2)
- Анастасія Гарник (дзюдо, вагова категорія понад 70 кг, клас J1)
- Олександр Назаренко (дзюдо, вагова категорія до 90 кг, клас J2)
- Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас S7)
Срібні медалі
- Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний розряд, клас MS8)
- Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний розряд, клас WS6)
- Юрій Бабинець (пауерліфтинг, вагова категорія до 88 кг)
Бронзові медалі
- Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
- Сергій Паламарчук (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S3)
- Ігор Німченко (плавання, 200 м, комплексне плавання, клас SM10)
- Євгенія Бреус, Наталія Морквич, Олена Федота-Ісаєва, Надія Дьолог (фехтування на візках, жінки, шпага, командний турнір)
Загалом, збірна України з 79 медалями (21 золота, 26 срібних та 32 бронзові) посідає сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади. Завтра, 8 вересня, відбудеться остаточний день змагань.
Нагадаємо, Паралімпійський тріумф: українці здобули ще п'ять золотих медалей у Парижі.
Коментарі — 0