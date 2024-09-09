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Стало відомо, яку загальну суму виплатить Україна паралімпійцям за медалі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Стало відомо, яку загальну суму виплатить Україна паралімпійцям за медалі
Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов
фото: Reuters

Українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів

Паралімпійська збірна України завершила виступи на Іграх-2024. У неділю, 8 вересня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, які проходили у Парижі.

За здобуття медалей на Паралімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету у Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Іграх у Парижі

Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців був ідентичним: за золото вигравали 125 тисяч доларів. За срібло та бронзу ці суми складали 80 тисяч та 55 тисяч доларів відповідно.

Хто заробив найбільше преміальних на Паралімпіаді-2024

Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов. За два золота та три срібла він отримає призові у розмірі 550 тисяч доларів.

Найбільше представництво у топ-10 за призовими мають плавці – дев'ять спортсменів. Крім них, до топ-10 увійшли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та бігун Ігор Цвєтов.

1. Андрій Трусов (плавання): 490 тисяч доларів
2-3. Анна Стеценко (плавання): 340 тисяч
2-3. Денис Остапченко (плавання): 340 тисяч
4. Ярослав Денисенко (плавання): 305 тисяч
5. Данило Чуфаров (плавання): 270 тисяч
6. Ігор Цвєтов (легка атлетика): 250 тисяч
7. Олександр Комаров (плавання): 235 тисяч
8. Ірина Пойда (плавання): 215 тисяч
9. Олена Федота-Ісаєва (фехтування): 190 тисяч
10-11. Олексій Вірченко (плавання): 180 тисяч
10-11. Марина Піддубна (плавання): 180 тисяч

Найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні – 3.785 млн доларів. У легкій атлетиці ця сума склала 1.755 млн доларів.

1. Плавання: 3.785 млн
2. Легка атлетика: 1.755 млн
3. Дзюдо: 485 тисяч
4. Голбол: 480 тисяч
5. Фехтування: 430 тисяч
6. Настільний теніс: 370 тисяч
7-8. Веслування на байдарках і каное: 260 тисяч
7-8. Велоспорт: 260 тисяч
9. Паверліфтинг: 135 тисяч
10. Академічне веслування: 80 тисяч
11. Боча: 55 тисяч

Таким чином, українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332.49 мільйона гривень.

Джерело
Теги: паралімпійські ігри фехтувальниця веслування дзюдо плавання настільний теніс Збірна України легка атлетика Фехтування Україна велоспорт академічне веслування паверліфтинг Марина Піддубна Ігор Цвєтов Олександр Комаров теніс

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