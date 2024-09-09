Стало відомо, яку загальну суму виплатить Україна паралімпійцям за медалі

Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов

Українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів

Паралімпійська збірна України завершила виступи на Іграх-2024. У неділю, 8 вересня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, які проходили у Парижі.

За здобуття медалей на Паралімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету у Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Іграх у Парижі

Як і для українських спортсменів, що виступали на Олімпійських іграх, розмір призових для паралімпійців був ідентичним: за золото вигравали 125 тисяч доларів. За срібло та бронзу ці суми складали 80 тисяч та 55 тисяч доларів відповідно.

Хто заробив найбільше преміальних на Паралімпіаді-2024

Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов. За два золота та три срібла він отримає призові у розмірі 550 тисяч доларів.

Найбільше представництво у топ-10 за призовими мають плавці – дев'ять спортсменів. Крім них, до топ-10 увійшли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та бігун Ігор Цвєтов.

1. Андрій Трусов (плавання): 490 тисяч доларів

2-3. Анна Стеценко (плавання): 340 тисяч

2-3. Денис Остапченко (плавання): 340 тисяч

4. Ярослав Денисенко (плавання): 305 тисяч

5. Данило Чуфаров (плавання): 270 тисяч

6. Ігор Цвєтов (легка атлетика): 250 тисяч

7. Олександр Комаров (плавання): 235 тисяч

8. Ірина Пойда (плавання): 215 тисяч

9. Олена Федота-Ісаєва (фехтування): 190 тисяч

10-11. Олексій Вірченко (плавання): 180 тисяч

10-11. Марина Піддубна (плавання): 180 тисяч

Найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні – 3.785 млн доларів. У легкій атлетиці ця сума склала 1.755 млн доларів.

1. Плавання: 3.785 млн

2. Легка атлетика: 1.755 млн

3. Дзюдо: 485 тисяч

4. Голбол: 480 тисяч

5. Фехтування: 430 тисяч

6. Настільний теніс: 370 тисяч

7-8. Веслування на байдарках і каное: 260 тисяч

7-8. Велоспорт: 260 тисяч

9. Паверліфтинг: 135 тисяч

10. Академічне веслування: 80 тисяч

11. Боча: 55 тисяч

Таким чином, українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8.095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332.49 мільйона гривень.