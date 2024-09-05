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Учасниця Олімпіади у Парижі померла через кілька днів після того, як її підпалив бойфренд

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Учасниця Олімпіади у Парижі померла через кілька днів після того, як її підпалив бойфренд
Чептегей посіла 44 місце у марафоні на Олімпійських іграх у Парижі

Спортсменка та її хлопець посварилися через ділянку землі

Угандійська легкоатлетка Ребекка Чептегей померла через кілька днів після того, як її облив бензином і підпалив бойфренд, повідомила влада сусідньої Кенії, де вона жила.

За словами лікаря, 33-річна угандійська марафонка, яка виступала цього літа на Олімпіаді в Парижі, отримала сильні опіки після нападу в неділю, 1 вересня.

Влада північно-західної Кенії, де Чептегей жила і тренувалася, заявила, що на неї напали після повернення додому з церкви.

У доповіді місцевої влади стверджується, що спортсменка та її хлопець посварилися через ділянку землі. Поліція заявила, що триває розслідування.

«Ми глибоко засмучені тим, що сьогодні вранці померла наша спортсменка Ребекка Чептегей, яка трагічно стала жертвою домашнього насильства. Як федерація, ми засуджуємо подібні дії та закликаємо до справедливості», – йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики Уганди.

Сім'я ще не підтвердила смерть спортсменки, але доктор Оуен Менач, голова лікарні, куди її було госпіталізовано, повідомив місцевим ЗМІ, що спортсменка померла через відмову органів.

Експартнера Чептегея також госпіталізували, але з менш серйозними опіками.

«Було чути, як пара сварилася біля свого будинку. Під час сварки хлопець облив жінку рідиною, а потім підпалив її», – цитують місцеві ЗМІ керівника місцевої поліції.

Чептегей посіла 44-е місце у марафоні на нещодавніх Олімпійських іграх у Парижі.

Джерело
Теги: Африка легка атлетика Олімпіада

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