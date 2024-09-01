Магучіх розвеселила мережу ефектним танком

Спортсменка показала ролик, який зняла на стадіоні

Спортсменка повторила популярний танець із фільму «Дедпул та Росомаха»

Олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Ярослава Магучіх розвеселила мережу ефектним відео. Спортсменка показала ролик, який зняла на стадіоні.

На кадрах вона у фіолетовому топі та чорних спортивних шортах повторює популярний танець із фільму «Дедпул та Росомаха» під легендарний хіт гурту NSYNC «Bye Bye Bye» 2000 року. Танок уже встиг вже стати трендом у соцмережах.

«Неможливо уникнути цього тренду», – підписала відео Магучіх.

Олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Ярослава Магучіх розвеселила мережу, станцювавши популярний танець з фільму "Дедпул та Росомаха" під легендарний хіт гурту NSYNC "Bye Bye Bye" pic.twitter.com/xvTrkW5csH — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

Нагадаємо, 4 серпня Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту. Для здобуття нагороди спортсменці вистачило взяти з першої спроби висоту 2 м.