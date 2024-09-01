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Магучіх розвеселила мережу ефектним танком

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Магучіх розвеселила мережу ефектним танком
Спортсменка показала ролик, який зняла на стадіоні
фото з відкритих джерел

Спортсменка повторила популярний танець із фільму «Дедпул та Росомаха»

Олімпійська чемпіонка, легкоатлетка Ярослава Магучіх розвеселила мережу ефектним відео. Спортсменка показала ролик, який зняла на стадіоні.

На кадрах вона у фіолетовому топі та чорних спортивних шортах повторює популярний танець із фільму «Дедпул та Росомаха» під легендарний хіт гурту NSYNC «Bye Bye Bye» 2000 року. Танок уже встиг вже стати трендом у соцмережах.

«Неможливо уникнути цього тренду», – підписала відео Магучіх.

Нагадаємо, 4 серпня Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту. Для здобуття нагороди спортсменці вистачило взяти з першої спроби висоту 2 м.

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Теги: Ярослава Магучіх відео спорт легка атлетика Україна олімпійські ігри

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