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Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги
Як відомо, 4 серпня Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту
фото: Х / Diamond_League

Спортсменка підкорила позначку 1.97 м із другої спроби

Легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Про це стало відомо із результатів змагань.

22-річна українка здобула перемогу на вирішальному етапі нинішнього сезону турніру. Переможний результат олімпійської чемпіонки – 1.97 м.

Магучіх розпочала виступи з позначки 1.92 м, яку вона взяла з першої спроби. До висоти 1.97 м українська легкоатлетка залишилася з однією конкуренткою – Ніколою Оліслагерс із Австралії. Вона підкорила позначку 1.97 м із другої спроби.

Отже, Магучіх перемогла завдяки меншій кількості спроб. Вона втретє поспіль стала найкращою за підсумками сезону Діамантової ліги.

Її співвітчизниця Ірина Геращенко фінішувала третьою: їй для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.

Діамантова ліга-2024, суперфінал, стрибки у висоту, жінки:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1.97 м
  3. Ірина Геращенко (Україна) – 1.92 м

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту, який відбувся 22 серпня, у швейцарській Лозанні. Магучіх показала результат 1,99 метра, що дозволило їй випередити австралійку Елеанор Паттерсон (1,96 м). Це перша нагорода українки після здобутого золота на Олімпіаді-2024.

Як відомо, 4 серпня Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту. Для здобуття нагороди спортсменці вистачило взяти з першої спроби висоту 2 м.

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Теги: Ірина Геращенко Діамантова ліга Україна Ярослава Магучіх українка олімпійські ігри

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