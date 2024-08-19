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Ярослава Магучіх зробила третю велику пожертву з призових після Олімпіади

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ярослава Магучіх зробила третю велику пожертву з призових після Олімпіади
Магучіх обіцяла пожертвувати кошти на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки й на допомогу притулкам та тваринам з окупованих територій
фото з відкритих джерел

Магучіх вже донатила патронатній службі «Азову», а також на потреби тваринам

Золота призерка Олімпійських ігор-2024 та легкоатлетка Ярослава Магучіх переказала мільйон гривень зі своїх призових коштів на збір для закупівлі автівок Силам оборони України. Про це вона повідомила у соцмережах. 

«Ми звикли більшість гарних речей робити тихо, але багато людей переконувало мене, що час змінювати цю звичку у собі. Як бачите – виходить. Сьогодні 1 млн гривень відійшов на банку @lachen_tyt, який збирає 12 мільйонів гривень на автівки для підрозділів Сил оборони України. Зараз тривають активні бойові дії на різних напрямках і захисникам ці машини потрібні як ніколи», – написала спортсменка.

Магучіх закликала доєднуватися до збору усіх небайдужих громадян та фанатів як з України, так і з-за кордону.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх-2024, пожертвувала 500 тис. грн благодійній організації «Патронатна служба Янголи Азову».

Також Магучіх пожертвувала частину своїх призових з Олімпійських ігор на допомогу тваринам. Про це повідомила організація UAnimals.

Зокрема, українка пожертвувала мільйон гривень на рахунки UAnimals та чотирьох притулків для тварин.

Нагадаємо, усього за шістнадцять змагальних днів українцям вдалося завоювати три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Нашим спортсменам вдалося перевершити за кількістю золотих дві минулі Олімпіади в Токіо та Ріо-де-Жанейро, а за кількістю загальних нагород ми виступили краще, аніж у 2016 році. В умовах повномасштабного вторгнення, неможливості якісно тренуватися через сигнали повітряних тривог та обстріли українська команда продемонструвала гідний виступ та змогла неодноразово потішити своїх вболівальників.

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Теги: машини благодійність Ярослава Магучіх українка

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