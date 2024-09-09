Паралімпіада: іспанська бігунка втратила «бронзу» на фініші через особливе правило

Організатори вирішили дискваліфікувати іспанку через порушення правил Паралімпіади, які забороняють випускати мотузку з рук

Іспанська бігунка Елена Конгост втратила «бронзу» Паралімпіади-2024 через те що відпустила мотузку зі своїм гайдом на фіналі змагання з жіночого марафону у класі T12.

У останній день Паралімпійських ігор-2024 відбувався фінал жіночного марафону, у якому брало участь 10 бігунок. Серед них й іспанська атлетка Елена Конгост, яка є дворазовою призеркою Паралімпіади: «золото» на марафоні у Лондоні-2012 та срібна медаль у бігу на 1500 м у Токіо-2020.

Учасниці марафону у класі T12 повинні долати дистанцію поруч зі своїм гайдом. Вони бігли разом, тримаючись за мотузку, яка також слугувала орієнтиром для легкоатлетки, щоб рухатися по правильній траєкторії.

Елена та її гайд Міа Керол втримували третю сходинку протягом усього забігу. За 10 м від фінішу її асистент біг з останніх сил й ледь не відчув судому, через що спортсменка на мить випустила мотузку, за яку вони повинні триматися весь марафон.

Elena Congost volvió hace unos meses tras un parón donde ha sido madre de cuatro niños.



Hoy ha terminado tercera, pero ha sido descalificada.



Ella ha priorizado ayudar a su guía al llegar a meta.



Estamos Inmensamente orgullosos de Elena y de Mia. #teamEspaña ❤️ pic.twitter.com/7z3WtGeZig — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 8, 2024

Хоч Конгост й почала святкувати «бронзу» змагань, але організатори вирішили дискваліфікувати іспанку через порушення правил Паралімпіади, які забороняють випускати мотузку з рук. Бронзову медаль змагань віддали японці Місато Мічішіті, яка прийшла на три секунди пізніше, ніж Конгост.

«Чесно кажучи, я спустошена, бо в мене була медаль. Я надзвичайно пишаюся всім, що зробила, але врешті вони дискваліфікували мене за 10 метрів від фінішу, тому що я на секунду відпустила мотузку», – сказала після марафону Елена.

Спортсменка додала, що лише хотіла допомогти своєму гайду та вважає це рішення не справедливим. «Це був рефлекторний рух будь-якої людини – вчепитися за людину, яка падає поруч. Але кажуть, що я на секунду відпустила мотузку, то все, дороги назад немає. Я цього не розумію», – сказала вона.

Нагадаємо, у неділю, 8 вересня, збірна України завершила виступи на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді посісти сьоме місце в медальному заліку і стати п'ятою за кількістю здобутих нагород.

До слова, американська велоспортсменка українського походження Оксана Мастерс повідомила, що організатори Паралімпійських ігор-2024 змусили її заклеїти на шоломі наліпку із «зображення українського серця».