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Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
Оксана Окунєва – семиразова чемпіонка України у стрибках у висоту, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо та переможниця Універсіади-2017

Оксана Окунєва: Якщо нашою російською мовою говорить ворог, ми не повинні її соромитися

Українська стрибунка у висоту Оксана Окунєва на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост на захист російської мови, а потім видалила його.

Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови фото 1

«Як набридло бачити пости про те, як ганьблять російську мову.

Кажу для націоналістів із Західної України. Відштовхуючись від історичних фактів, українська та російські мови походять від давньоруської мови. Слов'яни були поділені на племена, кожне мало свої діалекти та акценти. Більшість корінних громадян України, їхніх предків, що жили ще до появи України, говорили та говорять російською.

Російську мову вигадав не Путін і не Єльцин, не їх попередники!

Як казав український поет Тарас Шевченко: «Чужому вчіться, й свого не цурайтесь».

Якщо нашою російською мовою говорить ворог, ми не повинні її соромитися. Закликаю націоналістів не розділяти великий український народ за мовною ознакою», – написала Окунєва у фейсбуці.

Інстаграм-сторінка Ukrainian Athletics, яка поширила цей допис 34-річної спортсменки у себе в сторіз, згодом також видалила його.

Оксана Окунєва – семиразова чемпіонка України у стрибках у висоту, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо та переможниця Універсіади-2017.

Нагадаємо, що інша українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала пів мільйона гривень патронатній службі «Азову».

Джерело
Теги: мова Оксана Окунєва легка атлетика скандал

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