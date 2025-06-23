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Став відомий склад юніорської збірної України на чемпіонат світу з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий склад юніорської збірної України на чемпіонат світу з волейболу
10-13 липня в Римі українці зіграють у кваліфікації до Євроволею-2026

18-31 серпня Україна в китайському Цзянмені зіграє в фінальній частині чемпіонату світу

Сьогодні, 23 червня, молодіжна збірна України (U21) з волейболу розпочала у польському Мелеці учбово-тренувальні збори з метою підготовки до двох відповідальних стартів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport.ua.

10-13 липня в Римі українці зіграють у кваліфікації до Євроволею-2026. 18-31 серпня команда в китайському Цзянмені зіграє в фінальній частині чемпіонату світу.

Тренерський штаб на чолі з Сергієм Капелусем викликав на збори 18 волейболістів.

Склад збірної України U21

Зв’язуючі: Артем Зелінський («МХП-Колос»), Денис Дегтяр («Епіцентр-Подоляни Збірна України U20»), Артем Карвацький («Поліція охорони»)

Діагональні: Ігор Щавинський, Олександр Бойко (обидва – AZS «Честонхова», Польща), Максим Тонконог («Фано», Італія)

Догравальники: Максим Свиридов, Едуард Штерик (обидва – «Епіцентр-Подоляни Збірна України U20»), Ярослав Горобець («Острава», Чехія), Олександр Остапчук (Академія волейболу «Стілон», Польща), Микита Шаповалов («Людвіґсбурґ», Німеччина)

Блокуючі: Артем Рязанов («Решетилівка»), Микола Куц («Барком-Кажани»), Руслан Черватюк («Епіцентр-Подоляни Збірна України U20»)

Ліберо: Олександр Борисов («Буревісник»), Микола Джуль («Епіцентр-Подоляни Збірна України U20»), Євген Бойко («Решетилівка»), Михайло Саїдов («Гамблер Колледж», Канада)

Зауважимо, що на груповому етапі чемпіонату світу в китайському Цзяньмені суперниками українців будуть збірні Італії, Аргентини, Тунісу, Франції та Індонезії.

Нагадаємо, збірна Франції з волейболу внесла зміни до заявки перед другим тижнем Ліги націй.

Теги: волейбол спорт

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