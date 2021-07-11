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    Фінал Євро. Італія – Англія. Онлайн-трансляція матчу. 0:1

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    Кобок на місці. Залишилося визначити переможця - Фінал Євро. Італія – Англія. Онлайн-трансляція матчу. 0:1
    Кобок на місці. Залишилося визначити переможця
    Фото з відкритих джерел

    В Лондоні на стадіоні «Вемблі» визначається переможець чемпіонату континенту

    Вже за півгодини в Лондоні буде дано свисток про початок фіналу Євро-2020. Італія та Англія визначать, хто буде вважатися найсильнішою командою Європи наступні три роки. Фавориту в цьому протистоянні не може бути апріорі: до вирішального двобою виходять найсильніші. Є в Англії фактор свого поля, а в італійців перевага в досвідчених футболістах, але долю переможця визначить гра. Вона суперсучасна у виконанні обох команд. Тож на нас очікує дуже напружений матч.

    28. Інсіньє вирішив пробити метрів з 30-ти - повз ворота

    25 - атака Італії. Інсіньє не зміг віддати останню передачу.

    21 - трохи заспокоїлася гра. Англійці контролюють м'яч.

    16 - Італія намагається перехопити ініціативу, але англійці налаштовані дуже агресивно.

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    10 - Напруження в грі дуже високе. Жодна з команд не дає суперникам грати. Кілька передач - і фол.

    7 - Інсіньє зі штрафного б'є над поперечиною зі штрафного

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    2 - ГОЛ!!! Англія забиває. Люк Шоу пробив у ближній кут. 0:1, Англія попереду

    1 хв. - матч розпочався

    5 хвилин до матчу. Грають гімни. Італійці дуже чуттєво заспівали. Англійці намагаються не відставати.

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    Детальніше про все навколо матчу: Італія – Англія на Євро-2020. Усе цікаве в день фіналу (оновлюється)

    Відомі стартові склади команд.

    Італія: 21. Доннарумма, 2. ді Лоренцо, 3. Кʼєлліні, 6. Верратті, 8. Жоржиньо, 10. Інсіньє, 13. Емерсон, 14. Кʼєза, 17. Іммобіле, 18. Барелла, 19. Бонуччі.

    Запасні: 1. Сірігу, 26. Мерет, 5. Локателлі, 9. Белотті, 11. Берарді, 12. Пессіна, 15. Ачербі, 16. Крістанте, 20. Бернардескі, 23. Бастоні, 24. Флоренці, 25. Толой.

    Англія: 1. Пікфорд, 3. Шоу, 6. Магуайр, 5. Стоунз, 2. Уокер, 4. Райс, 12. Тріппьєр, 14. Філліпс, 10. Стерлінг, 19. Маунт, 9. Кейн.

    Запасні: 13. Рамсдейл, 23. Джонстон, 7. Грілліш, 8. Хендерсон, 11. Решфорд, 15. Мінгс, 16. Коді, 17. Санчо, 18. Калверт-Льюїн, 24. Джеймс, 25. Сака, 26. Беллінгем.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Фінал Євро. Італія – Англія. Онлайн-трансляція матчу. 0:1