Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч з «Аяксом»
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Розсилка
Матч розпочнеться о 22.00
Стали відомі стартові склади на матч «Аякс» - «Динамо».
«Динамо»: Бойко, Піварич, Кадар, Бурда, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, Гармаш, Вербич, Циганков, Бєсєдін.
Запасні: Бущан, Шабанов, Сідклей, Морозюк, Че-Че, Шепєлєв, Русин.
«Аякс»: Онана, Тальяфіко, Блінд, де Лігт, Мазрауї, де Йонг, Шене, де Бек, Тадич, Зієш, Хунтелар.
Запасні: Лампру, Крістенсен, Вебер, Ейтінг, Лабь'д, де Віт, Йонсен.
Матч розпочнеться о 22.00.
Нагадаємо, на матчі також буде присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.