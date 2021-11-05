Ліга Європи: результати матчів 4-го туру і турнірні таблиці
«Вест Гем» достроково вийшов до наступного етапу
«Вест Гем» Андрія Ярмоленка вийшов до наступного етапу
За підсумками матчів 4-го туру Ліги Європи дві команди вже забезпечили собі місця в наступному етапі. В тому числі і «Вест Гем» Андрія Ярмоленка. Українець через травму участі в грі проти «Генка» не брав.
Результати 4-го туру Ліги Європи
Група A
«Брондбю» (Данія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1
«Ліон» (Франція) – «Спарта» (Чехія) – 3:0
Група B
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Штурм» (Австрія) – 1:1
«Монако» (Франція) – ПСВ (Нідерланди) – 0:0
Група C
«Легія» (Польща) – «Наполі» (Італія) – 1:4
«Лестер» (Англія) – «Спартак» (Росія) – 1:1
Група D
«Антверпен» (Бельгія) – «Фенербахче» – 0:3
«Олімпіакос» (Греція) – «Айнтрахт» (Німеччина) – 1:2
Група E
«Галатасарай»(Туреччина) – «Локомотив» (Росія) – 1:1
«Марсель» (Франція) – «Лаціо» (Італія) – 2:2
Група F
«Брага» (Португалія) – «Лудогорец» (Болгарія) – 4:2
«Црвена Звезда» (Сербія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:1
Група G
«Ференцварош» (Угорщина) – «Селтік» (Шотландія) – 2:3
«Баєр» (Німеччина) – «Бетіс» (Іспанія) – 4:0
Група Н
«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Рапід» (Австрія) – 3:1
«Генк» (Бельгія) – «Вест Гем» (Англія) – 2:2