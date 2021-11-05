Ліга Європи: результати матчів 4-го туру і турнірні таблиці

«Вест Гем» Андрія Ярмоленка вийшов до наступного етапу

За підсумками матчів 4-го туру Ліги Європи дві команди вже забезпечили собі місця в наступному етапі. В тому числі і «Вест Гем» Андрія Ярмоленка. Українець через травму участі в грі проти «Генка» не брав.

Результати 4-го туру Ліги Європи

Група A

«Брондбю» (Данія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1

«Ліон» (Франція) – «Спарта» (Чехія) – 3:0

Група B

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Штурм» (Австрія) – 1:1

«Монако» (Франція) – ПСВ (Нідерланди) – 0:0

Група C

«Легія» (Польща) – «Наполі» (Італія) – 1:4

«Лестер» (Англія) – «Спартак» (Росія) – 1:1

Група D

«Антверпен» (Бельгія) – «Фенербахче» – 0:3

«Олімпіакос» (Греція) – «Айнтрахт» (Німеччина) – 1:2

Група E

«Галатасарай»(Туреччина) – «Локомотив» (Росія) – 1:1

«Марсель» (Франція) – «Лаціо» (Італія) – 2:2

Група F

«Брага» (Португалія) – «Лудогорец» (Болгарія) – 4:2

«Црвена Звезда» (Сербія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:1

Група G

«Ференцварош» (Угорщина) – «Селтік» (Шотландія) – 2:3

«Баєр» (Німеччина) – «Бетіс» (Іспанія) – 4:0

Група Н

«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Рапід» (Австрія) – 3:1

«Генк» (Бельгія) – «Вест Гем» (Англія) – 2:2