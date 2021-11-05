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    Ліга Європи: результати матчів 4-го туру і турнірні таблиці

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    &laquo;Вест Гем&raquo; достроково вийшов до наступного етапу - Ліга Європи: результати матчів 4-го туру і турнірні таблиці

    «Вест Гем» достроково вийшов до наступного етапу

    Фото з відкритих джерел

    «Вест Гем» Андрія Ярмоленка вийшов до наступного етапу

    За підсумками матчів 4-го туру Ліги Європи дві команди вже забезпечили собі місця в наступному етапі. В тому числі і «Вест Гем» Андрія Ярмоленка. Українець через травму участі в грі проти «Генка» не брав.

    Результати 4-го туру Ліги Європи

    Група A

    «Брондбю» (Данія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1

    «Ліон» (Франція) – «Спарта» (Чехія) – 3:0

    Група B

    «Реал Сосьєдад» (Іспанія) – «Штурм» (Австрія) – 1:1

    «Монако» (Франція) – ПСВ (Нідерланди) – 0:0

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    Група C

    «Легія» (Польща) – «Наполі» (Італія) – 1:4

    «Лестер» (Англія) – «Спартак» (Росія) – 1:1

    Група D

    «Антверпен» (Бельгія) – «Фенербахче» – 0:3

    «Олімпіакос» (Греція) – «Айнтрахт» (Німеччина) – 1:2

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    Група E

    «Галатасарай»(Туреччина) – «Локомотив» (Росія) – 1:1

    «Марсель» (Франція) – «Лаціо» (Італія) – 2:2

    Група F

    «Брага» (Португалія) – «Лудогорец» (Болгарія) – 4:2

    «Црвена Звезда» (Сербія) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 0:1

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    Група G

    «Ференцварош» (Угорщина) – «Селтік» (Шотландія) – 2:3

    «Баєр» (Німеччина) – «Бетіс» (Іспанія) – 4:0

    Група Н

    «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Рапід» (Австрія) – 3:1

    «Генк» (Бельгія) – «Вест Гем» (Англія) – 2:2

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Вест Гем Юнайтед» ФК «Рейнджерс»
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    Ліга Європи: результати матчів 4-го туру і турнірні таблиці