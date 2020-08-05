Суперник київського «Динамо» вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)



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Дублю Йонаса Вінда вивів «Копенгаґен» у чвертьфінал Світлина - UEFA.com

До «Шахтаря» долучилося ще три учасники «фінальної кульки» турніру

Визначилося ще три учасники чвертьфіналу Ліги Європи. До донецького «Шахтаря», який розгромив німецький «Вольфсбурґ», долучилися суперник київського «Динамо» за груповим турніром данський «Копенгаґен», італійський «Інтер» та англійський «Манчестер Юнайтед».

«Копенґаген» (Данія) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 3:0 (перший матч – 0:1)

Голи: 1:0 – Йонас Вінд (4). 2:0 – Йонас Вінд (53, з пенальті). 3:0 – Расмус Фальк (62)

«Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Хетафе» (Іспанія) – 2:0

Голи: 1:0 – Ромелу Лукаку (33). 2:0 - Крістіан Еріксен (83)

На 75-й хвилині Хорхе Моліна («Хетафе») не реалізував пенальті (повз ворота)

Протистояння складалося з одного матчу і відбувалося в німецькому Ґельзенкірхені.

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 2:1 (перший матч – 5:0)

Голи: 0:1 – Філіпп Візінґер (55). 1:1 – Джессі Лінґард (57). 2:1 - Марсьяль (88)

Ще чотири пари 1/8 фіналу проведуть свої матчі завтра, 6 серпня.

Починаючи із чвертьфіналу протистояння Ліги Європи складатимуться з одного матчу і відбуватимуться в Німеччині.