Світоліна потрапила до списку найтитулованіших тенісисток останнього десятиріччя



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Еліна Світоліна здобула 13 титулів WTA

Українка іде в цьому рейтингу дев’ятою

Українська тенісистка Еліна Світоліна – в списку найтитулованіших тенісисток десятиріччя. За період з 2010 по 2019 роки українка виграла 13 титулів WTA. Це – дев’ятий показник в жіночому тенісному Турі за останніх десять років.

На рахунку Світоліної перемоги на турнірах в Баку, Марракеші, Куала-Лумпурі, Тайбеї, Дубаї, Римі, Стамбулі, Торонто, Брісбені і Сінґапурі.

Лідером за кількістю титулів за це десятиліття стала Серена Вільямс – у американки 37 трофеїв на турнірах WTA/Grand Slam. На другому місці – чешка Петра Квітова (26), а замикає топ-трійку данка Каролін Возняцкі (24).

Також вище Світоліної в цьому списку полячка Аґнешка Радваньска (19), румунка Сімона Халеп (19), білоруска вікторія Азаренко (17), росіянка Марія Шарапова (16) і чешка Кароліна Плішкова (15).

Замикає десятку німкеня Анжелік Кербер. У неї 12 титулів.

Сезон-2020 Еліна Світоліна буде відкривати на кортах в Брісбені.