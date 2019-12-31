  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Світоліна потрапила до списку найтитулованіших тенісисток останнього десятиріччя

    • Розсилка
    Еліна Світоліна здобула 13 титулів - Світоліна потрапила до списку найтитулованіших тенісисток останнього десятиріччя
    Еліна Світоліна здобула 13 титулів
    WTA

    Українка іде в цьому рейтингу дев’ятою

    Українська тенісистка Еліна Світоліна – в списку найтитулованіших тенісисток десятиріччя. За період з 2010 по 2019 роки українка виграла 13 титулів WTA. Це – дев’ятий показник в жіночому тенісному Турі за останніх десять років.

    На рахунку Світоліної перемоги на турнірах в Баку, Марракеші, Куала-Лумпурі, Тайбеї, Дубаї, Римі, Стамбулі, Торонто, Брісбені і Сінґапурі.

    Лідером за кількістю титулів за це десятиліття стала Серена Вільямс – у американки 37 трофеїв на турнірах WTA/Grand Slam. На другому місці – чешка Петра Квітова (26), а замикає топ-трійку данка Каролін Возняцкі (24).

    Також вище Світоліної в цьому списку полячка Аґнешка Радваньска (19), румунка Сімона Халеп (19), білоруска вікторія Азаренко (17), росіянка Марія Шарапова (16) і чешка Кароліна Плішкова (15).

    Замикає десятку німкеня Анжелік Кербер. У неї 12 титулів.

    Сезон-2020 Еліна Світоліна буде відкривати на кортах в Брісбені.

    теніс Еліна Світоліна Марія Шарапова Сімона Халеп Кароліна Плішкова Петра Квітова Анжелік Кербер Серена Вільямс Каролін Возняцкі Вікторія Азаренко Аґнешка Радваньска
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ