17-річна українська тенісистка обіграла чинну чемпіонку Кубка Федерації і вийшла у фінал турніру в Дубаї



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Дарина Снігур підійметься в рейтингу мінімум на 91-ну позицію Федерація тенісу України

Дарина Снігур створила сенсацію

328-ма на даний момент ракетка світу Дарина Снігур з України створила сенсацію на турнірі з призовим фондом $100 000 у Дубаї (ОАЕ).

Киянка обіграла першу сіяну, 38-му ракетку світу, чемпіонку цьогорічного Кубка Федерації Крістіну Младеновіч із Франції – 6:3, 7:6(6).

Снігур впевнено виграла перший сет і вела 5:1 у другому, втім дозволила суперниці зрівняти рахунок. Важливо, що після цього камбеку юна українка не зламалася, знову захопила перевагу, а після того, як француженка відіграла два матч-боли, дотисла Младеновіч на тай-брейку.

Матч тривав годину і 39 хвилин.

Зауважимо, що Крістіна два роки тому посідала десяте місце у рейтингу. Але головне те, що цьогоріч вона, в принципі, самотужки виграла фінал Кубка Федерації. Франція здобула перемогу над Австралією – 3:1. Всі три очки принесла своїй збірній саме Младеновіч, яка обіграла Айлу Томляновіч та першу ракетку світу Ешлі Барті, а потім разом з Каролін Ґарсією впоралася з Барті та Самантою Стосур.

У фіналі Снігур зустрінеться із 121-ю тенісисткою світу Аною Боґдан із Румунії, яка перемогла сьогодні Ґретьє Міннен із Бельгії.

Додамо, що незалежно від результату фіналу Снігур підійметься в рейтингу на 91-ну позицію і в оновленому рейтингу буде мінімум 237-ю. У разі перемоги над Боґдан Данина підійметься у топ-200.

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