Світоліна розраховує на першому в році турнірі зіграти з першою ракеткою світу



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Еліна Світоліна була чемпіонкою Брісбена в 2018-му WTA

Еліна розглядає Брісбен як гарний місток до Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала старт нового сезону. Перша ракетка України вважає, що турнір у Брісбені (Австралія) – ідеальне місце для оцінки своїх можливостей перед Australian Open.

«Завжди гарно починати сезон у Брісбені. Тут дуже хороші вболівальники, я здобувала класні перемоги. Тут відмінний стадіон, сильний склад учасниць, так що потрібно показувати найкращу гру. До того ж, цей турнір дасть відмінну можливість точно оцінити стан перед Australian Open .

Суперниці? Зрозуміло, це Барті. Ми з нею грали кілька разів, і в останнє я програла. Еш провела приголомшливий сезон, на її рахунку перемоги у великих турнірах – згадайте її перемогу на Roland Garros. З нею буде дуже складно», - цитує слова українки heraldsun.com.

«Зараз взагалі дуже багато спортсменок показують класну гру. З усіма топ-тенісистками завжди складно, оскільки вони відрізняються стабільністю. найкращий рецепт боротьби – показувати свій максимум і бути готовою до труднощів».

Перша ракетка України відкриє свій сезон на турнірі Brisbane International, куди також заявлена друга ракетка країни Даяна Ястремська. Змагання WTA в Брісбені стартують 6 січня. У кваліфікації турніру візьме участь ще одна наша тенісистка Катерина Завацька.